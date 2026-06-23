 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les FCPI de VATEL Capital accompagnent le développement de Hoffmann Green Cement Technologies SA
information fournie par Boursorama CP 23/06/2026 à 18:45

Paris, le 19 juin 2026 - Vatel Capital, société de gestion indépendante spécialisée dans le financement et l’accompagnement de PME de croissance cotées et non cotées, annonce avoir investi dans le spécialiste du ciment décarboné vendéen : Hoffmann Green Cement Technologies SA dans le cadre d’une augmentation de capital.
Hoffmann Green Cement Technologies (ISIN : FR0013451044) est un acteur industriel engagé dans la décarbonation du secteur de la construction qui conçoit et commercialise des ciments innovants sans clinker. La société a développé un concept innovant et disruptif de « fabrication à froid », à partir de 85% des déchets industriels (laitier, argile, gypse, cendres papetières). Ce procédé innovant (12 brevets détenus) permet de diviser par 10 à 15 la facture énergétique et, par 6 l’empreinte carbone des cimentiers. Les 4 types de ciments (certifiés) produits par HOFFMANN répondent donc à un véritable enjeu écologique.

Valeurs associées

FCPR Vatel Rendement PME A
113,33 EUR OPCVM +0,30%
Vatel Flexible C
212,33 EUR OPCVM +0,86%

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
2CRSI
27,62 +25,55%
CAC 40
8 340,71 -0,71%
Pétrole Brent
76,98 -1,50%
STELLANTIS
5,273 -6,66%
SOITEC
120,4 -6,99%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank