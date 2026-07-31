Les “faucons” de la Fed font grimper les rendements, les actions cèdent leurs gains

Les marchés boursiers ont affiché des résultats mitigés vendredi, cédant une grande partie de leurs gains antérieurs, tandis que les rendements des bons du Trésor à long terme ont atteint de nouveaux sommets depuis plusieurs années, après que plusieurs responsables de la Réserve fédérale ont fait valoir que de nouvelles hausses des taux d'intérêt étaient nécessaires pour lutter contre l'inflation.

Les marchés des changes sont également restés en alerte face à la perspective de nouvelles interventions, au lendemain de l'intervention des autorités japonaises pour soutenir le yen, selon une source du marché.

Trois responsables de la Fed qui s'étaient opposés à la décision de maintenir les taux inchangés lors de la réunion de cette semaine ont publiquement défendu vendredi leur position en faveur d'une hausse des taux. La Fed a maintenu ses taux inchangés — une décision largement attendue qui correspondait aux anticipations du marché, lequel avait intégré une probabilité d'environ un tiers pour une hausse.

La présidente de la Réserve fédérale de Dallas, Lorie Logan, a déclaré vendredi que sans “une action modérée à court terme”, la banque centrale américaine ne serait pas en mesure de ramener l'inflation vers son objectif de 2%, compte tenu d'un marché du travail solide qui continue de se renforcer et des risques à la hausse pesant sur les pressions sur les prix.

Ces propos font écho à des commentaires similaires formulés par la présidente de la Fed de Cleveland, Beth Hammack, et le président de la Fed de Minneapolis, Neel Kashkari.

Le rendement des obligations américaines de référence à 10 ans US10YT=RR a progressé de 6,35 points de base pour s'établir à 4,727 %, son plus haut niveau depuis janvier 2025.

Le rendement des obligations à 30 ans US30YT=RR a progressé de 5,14 points de base pour s'établir à 5,2584 %, son plus haut niveau depuis mi-2007.

Les opérateurs tablent désormais sur une probabilité de 69 % d'une hausse des taux lors de la réunion de la Fed en septembre.

Les cours du pétrole ont fortement vendredi, les informations selon lesquelles certains pétroliers auraient été contraints de faire demi-tour dans le détroit d'Ormuz ayant incité les opérateurs à réévaluer les flux de transport maritime via cette voie navigable stratégique.

Les cours du pétrole ont fortement augmenté en juillet, le Brent LCOc1 s'acheminant vers des gains mensuels pour la première fois depuis mars. O/R

“Les amortisseurs des marchés pétroliers s'amenuisent rapidement; par conséquent, l'absence de désescalade serait nettement plus coûteuse que les précédentes vagues de tensions”, a écrit Teddy Bunzel, responsable de Lazard Geopolitical Advisory chez Lazard Asset Management.

Les trafics maritimes dans le détroit crucial d'Ormuz restent perturbés. La route alternative passant par le détroit de Bab el-Mandeb a également été prise pour cible par les Houthis soutenus par l'Iran, ce qui aggrave encore les perspectives.

LES ACTIONS PERDENT LEUR ÉLAN

Les actions avaient rebondi en début de séance après que les bons résultats d'Amazon et de Microsoft eurent apaisé les craintes des investisseurs et ramené les traders vers les titres liés à l'IA, mais les commentaires bellicistes de la Fed et la hausse des rendements ont effrité ces gains.

Mercredi, Microsoft MSFT.O a annoncé des prévisions de forte génération de trésorerie jusqu'à l'exercice 2027. Amazon AMZN.O a emboîté le pas le lendemain en affichant sa plus forte croissance dans le cloud depuis plus de quatre ans, rassurant ainsi les investisseurs avides de preuves que les dépenses massives consacrées à l'IA portent leurs fruits.

“On observe des baisses significatives au cours du mois, notamment dans tout ce qui touche à l'intelligence artificielle”, a déclaré Art Hogan, stratège en chef des marchés chez B Riley Wealth.

“À présent que les hyperscalers, en particulier Amazon, communiquent sur le chiffre d'affaires et la demande pour leurs services cloud – qui proviennent en grande partie des petites et moyennes entreprises –, cela a ravivé un intérêt significatif pour les entreprises du “néo-cloud” et leurs offres, dans la mesure où elles s'inscrivent dans le déploiement de stratégies d'IA.”

L'indice Dow Jones Industrial Average .DJI clôturait en baisse de 0,06 % à 52.179,23 points, le S&P 500 .SPX reculait de 0,02 % à 7.435,72 points et le Nasdaq Composite .IXIC progressait de 0,19 % à 25.170,38 points.

L'indice paneuropéen STOXX 600 .STOXX a reculé de 0,03 %, tandis que l'indice européen FTSEurofirst 300 .FTEU3 a également fléchi de 0,03 %.

Le KOSPI sud-coréen .KS11 , qui avait été malmené, a bondi de 17,91 %, enregistrant un rebond record après les lourdes pertes subies en début de semaine. Cette place boursière à forte composante technologique, qui reste toutefois à environ 30 % de son plus haut historique, est devenue emblématique des fluctuations brutales du sentiment des investisseurs à l'égard des valeurs liées à l'IA.

L'indice MSCI, qui mesure l'évolution des actions à l'échelle mondiale .MIWD00000PUS , a progressé de 0,73 % à 1.115,07.

LA BANQUE DU JAPON MAINTIENT SES TAUX AU JOUR SUIVANT SON INTERVENTION

Le yen JPY= s'est raffermi de 0,03 % face au billet vert, à 159,49 pour un dollar, après avoir enregistré de forts gains jeudi suite à l'intervention du Japon consistant à acheter des yens et à vendre des dollars, selon une source du marché . Le Trésor américain a également indiqué à plusieurs banques qu'il pourrait intervenir sur le marché du yen vendredi et qu'elles devaient “se tenir prêtes à agir”, a déclaré à Reuters une source proche du dossier.

La Banque du Japon (BOJ) a maintenu ses taux d'intérêt inchangés vendredi, mais a fait part de sa détermination à relever le coût de l'emprunt.

Lors d'une conférence de presse, le gouverneur de la Banque du Japon, Kazuo Ueda, a déclaré que les risques d'inflation étaient orientés à la hausse et que la banque centrale était prête à accélérer le rythme des hausses de taux si les conditions monétaires devaient rester accommodantes.

Les analystes soulignent que les interventions n'ont eu qu'un succès limité pour soutenir durablement le yen, et estiment que les perspectives de la devise ne devraient pas s'améliorer à moins que la Banque du Japon ne relève ses taux.

“Les fondamentaux et les indicateurs techniques du yen sont très faibles. L'intervention n'est pas une solution crédible à long terme”, a déclaré Lauren van Biljon, gestionnaire de portefeuille senior, taux et devises, chez Allspring Global Investments.

L'indice du dollar =USD , qui mesure la valeur du billet vert par rapport à un panier de devises comprenant notamment le yen et l'euro, a progressé de 0,21 % à 100,28, tandis que l'euro EUR= reculait de 0,36 % à 1,1485 dollar.

par Karen Brettell

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))