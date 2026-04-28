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Les fans de Disney sourds peuvent désormais profiter des chansons emblématiques des films d'animation, recréées en langue des signes américaine (ASL)
information fournie par Reuters 28/04/2026 à 18:44

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Rollo Ross et Danielle Broadway

Disney Animation donne une nouvelle voix à certaines de ses chansons les plus emblématiques — une voix qui s'exprime à travers les mains, les visages et les mouvements — en réinterprétant des morceaux classiques en langue des signes américaine à l'occasion du Mois national de l'histoire des sourds.

Les chansons “We Don’t Talk About Bruno” tirée d’“Encanto”, “Beyond” tirée de “Moana 2” et “The Next Right Thing” tirée de “Frozen 2” ont été recréées en utilisant des artistes du Deaf West Theatre comme modèles pour l’animation.

Ces performances sont accompagnées d’images des coulisses dans “Songs in Sign Language”, dont la première a eu lieu lundi sur Disney+. DJ Kurs, directeur artistique du Deaf West Theatre, a déclaré que ce projet remet en question l’idée reçue selon laquelle les personnes sourdes et la musique ne font pas bon ménage.

“Ce n’est en réalité pas vrai — bien au contraire”, a-t-il signé lors d’une interview avec Reuters, soulignant que les artistes sourds et malentendants signent et interprètent de la musique depuis longtemps, et que les sous-titres modernes, les technologies d’assistance et les casques audio puissants ont rendu la musique plus accessible que jamais.

Hyrum Osmond, qui a également travaillé sur les films Disney “Zootopia” et “Raya et le dernier dragon”, a déclaré que ce projet revêtait une importance très personnelle pour lui.

Le père d’Osmond est sourd, et il a expliqué que le fait de ne pas avoir appris la langue des signes américaine (ASL) pendant son enfance avait créé une barrière qu’il souhaitait surmonter. “Ce projet est né comme un moyen de créer des liens et de faire tomber les barrières, en particulier entre Disney Animation et la communauté des sourds”, a-t-il déclaré.

La production a présenté des défis uniques. “We Don’t Talk About Bruno” met en scène plusieurs personnages signant des parties qui se chevauchent, tandis que “The Next Right Thing” exigeait que le personnage d’Anna signe tout en escaladant une montagne.

Kurs a souligné que la langue des signes américaine repose sur les expressions faciales et les mouvements de tout le corps, des détails que les animateurs ont soigneusement intégrés — du haussement de sourcils aux subtils changements de posture.

Le directeur artistique du Deaf West Theatre a ajouté que chaque chanson avait fait l’objet d’un processus intensif de traduction, de répétition et de tournage, les mouvements des interprètes étant capturés sous plusieurs angles et affinés plan par plan.

Osmond a salué cette collaboration, qualifiant le résultat final d’“œuvre d’art”. “Il s’agit moins de signer des mots individuels que de transmettre des émotions”, a-t-il déclaré.

Le projet a nécessité quatre ans de développement, l’animation ayant été réalisée en six mois. Osmond a déclaré que les enseignements tirés pourraient ouvrir de nouvelles possibilités créatives. “Le simple fait de travailler sur ce projet a suscité des idées et des solutions”, a-t-il déclaré. “Je pense que cela va déboucher sur des choses que nous n’avons même pas encore imaginées.”

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