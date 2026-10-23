Les fans d'Apple et les clients réagissent à l'arrivée de l'iPhone Duo en magasin

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le premier iPhone pliable d'Apple, l'iPhone Duo AAPL.O , a été mis en vente vendredi dans les magasins. Des fans et des consommateurs ont fait la queue pour se procurer ce nouvel appareil, de Singapour à Shanghai, en passant par Londres et Berlin.

Les premières critiques ont salué le design du Duo et sa charnière à peine visible, mais ont souligné des compromis au niveau de l'appareil photo, des applications pas encore adaptées au nouvel écran et le fait que l'appareil soit moins pratique pour les tâches rapides lorsqu'il est plié.

Voici quelques commentaires de fans et de clients:

PAUL FRANCIS, RESPONSABLE D'UNE ASSOCIATION CARITATIVE, AU MAGASIN DE LONDRES:

“Eh bien, certains trouvent ça fou. Moi y compris. J’étais ici dès 21 h 30 hier soir, sous une pluie battante, pour faire la queue afin d’acheter un nouveau téléphone. Quand un nouvel appareil comme un téléphone à clapet sort chez Apple, c’est quelque chose pour lequel je suis prêt à rester debout sous une pluie battante.”

PATRICIA ALVES, 29 ANS, ADMINISTRATRICE DANS LE SECTEUR DE LA SANTÉ, AU MAGASIN DE LONDRES:

“Les vidéos et les avis m’avaient inquiétée, mais en fait, c’est très bien… La précommande, c’était vraiment, comme on disait, “un véritable carnage”, mais on a réussi à l’avoir.”

JÉRÔME SCHAEFFER, FAN D’IPHONE, DANS LA BOUTIQUE DE BERLIN:

“Le prix est relativement élevé. De nombreuses fonctionnalités logicielles ne sont pas encore disponibles dans l’UE non plus… Cela dit, c’est finalement un très bel appareil.”

HUGO MARFANI, ÉTUDIANT DE 21 ANS, DANS LA BOUTIQUE DE LONDRES:

“Il est bien plus fin que ce que j’imaginais. Et c’est vraiment génial à utiliser et à plier. Il a un clic tellement agréable et satisfaisant.”

PATRICK WOLTER, FAN D’IPHONE, DANS LA BOUTIQUE DE BERLIN:

“J’ai toujours trouvé pénible de devoir transporter une tablette à part… À long terme, cet appareil finira probablement par remplacer ces autres appareils (tablet).”

MARTIN DEMETER, ÉTUDIANT DE 21 ANS, DANS LA BOUTIQUE DE LONDRES:

“Je voulais faire la queue parce que, visiblement, les stocks sont assez limités. Du coup, si j’attendais, je ne l’aurais eu qu’en janvier. Et je ne voulais vraiment pas attendre jusqu’en janvier.”

CAMERON CUTHBERTSON, 33 ANS, TRAVAILLEUR DANS LE SECTEUR CARITATIF, AU MAGASIN DE LONDRES:

“Je pense que le téléphone pliable est la voie de l’avenir, car il offre tellement plus de possibilités que les téléphones traditionnels.”

LIU WEI, 26 ANS, CLIENT ET PROFESSIONNEL DU SECTEUR DE LA SANTÉ, AU MAGASIN DE SHANGHAI:

“Peut-être qu’à première vue, ils (foldables) semblent impressionnants. Mais quand on les utilise au fil du temps, on constate parfois des lacunes au niveau du logiciel… J’en ai donc acheté un le jour de son lancement pour l’essayer.”

LUCAS LI, 36 ANS, CLIENT ET PROFESSIONNEL DU SECTEUR DU JEU VIDÉO, DANS LA BOUTIQUE DE SHANGHAI:

“Maintenant qu’Apple est entré sur le marché, on peut espérer que ces appareils pliables (foldables) se démocratiseront.”

UN EMPLOYÉ DE BUREAU DE 33 ANS, QUI ENVISAGEAIT D’ACHETER LE TÉLÉPHONE DANS LA BOUTIQUE DE TOKYO:

“Son grand écran en fait l’appareil idéal pour regarder des vidéos et lire des mangas.”