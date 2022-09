Les family office se multiplient en Italie

(NEWSManagers.com) - Les family office sont au nombre de 214 en Italie, selon une récente étude de l’observatoire du family office en Italie. La grande majorité se situe en Lombardie, et plus particulièrement à Milan. Cet univers se compose pour 52,8 % de multi-family office professionnels ou d’origine bancaire et pour 47,2 % de single family office.

Le phénomène du family office a connu une accélération décisive depuis 2000, note l’étude. « Près des deux tiers des family office sont nés ces 20 dernières années », confirme Alfredo De Massis, l’un des auteurs de l’étude. Ces dix-huit derniers mois, 42 structures ont vu le jour.

En termes d’investissements, les deux tiers des single family office ont augmenté le poids du private equity dans leurs allocations entre 2020 et 2021. Et tous les family office ont annoncé leur intention d’augmenter la part du private equity dans leurs allocations sur les cinq prochaines années. Actuellement, la part du private equity dans les allocations des family office est de 14 % environ.