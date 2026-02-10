Les faibles prévisions de revenus d'Incyte pour 2026 renforcent les inquiétudes concernant le brevet Jakafi

Incyte INCY.O a prévu des ventes annuelles inférieures aux estimations de Wall Street mardi, avec son principal moteur de croissance Opzelura qui devrait sous-performer, ce qui soulève des inquiétudes quant à la capacité du fabricant de médicaments à compenser les pertes de brevets imminentes sur Jakafi, son produit phare.

Les actions de la société basée à Wilmington, dans le Delaware, ont chuté de plus de 4 % dans les échanges avant bourse.

Incyte prévoit des revenus pour 2026 compris entre 4,77 et 4,94 milliards de dollars, bien en dessous de l'estimation moyenne des analystes de 5,52 milliards de dollars, selon les données de LSEG.

Ces faibles prévisions soulignent la pression exercée sur Opzelura, le traitement des troubles cutanés sur lequel Incyte compte pour stimuler la croissance future, Jakafi étant confronté à l'expiration de son brevet en 2028.

La société s'attend à ce qu'Opzelura génère des revenus de 750 à 790 millions de dollars en 2026, ce qui est inférieur aux 801,5 millions de dollars estimés par les analystes.

Ces prévisions prudentes interviennent en dépit d'une solide performance au quatrième trimestre, les ventes d'Opzelura ayant fait un bond de 28 % pour atteindre 207,3 millions de dollars, dépassant ainsi les estimations de 195,6 millions de dollars.

Evan Seigerman, analyste chez BMO, a déclaré que le "guide plus souple pour Opzelura laisse du travail à faire en 2026", alors que les investisseurs surveillent si des produits de croissance peuvent combler le vide après l'expiration du brevet de Jakafi.

Opzelura est utilisé pour le vitiligo et la dermatite atopique chez les patients âgés de 12 ans et plus. La société s'attend à une décision réglementaire au cours du second semestre de cette année pour un lancement en dehors des États-Unis dans la dermatite atopique modérée à la fin de l'année 2026.

Jakafi, le traitement phare d'Incyte pour les cancers du sang, y compris la myélofibrose et la polycythémie vera, reste le meilleur vendeur de la société. Incyte s'attend à ce que les ventes de Jakafi en 2026 atteignent 3,22 milliards de dollars à 3,27 milliards de dollars, ce qui est supérieur à l'estimation des analystes de 3,09 milliards de dollars.

Au quatrième trimestre, les ventes de Jakafi ont augmenté de 7 % pour atteindre 828,2 millions de dollars, dépassant ainsi les estimations.

Sur une base ajustée, Incyte a gagné 1,80 $ par action pour le trimestre clos le 31 décembre, ce qui est inférieur à l'estimation des analystes de 1,93 $.

Le revenu total s'est élevé à 1,51 milliard de dollars, dépassant les estimations de 1,35 milliard de dollars, stimulé par 100 millions de dollars de paiements d'étape.