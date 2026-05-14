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Les fabricants européens de puces électroniques profitent de la reprise mondiale après que les États-Unis ont autorisé les ventes de Nvidia H200 à la Chine
information fournie par Reuters 14/05/2026 à 10:38

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

14 mai - ** Les actions des fabricants européens de puces électroniques bondissent, Infineon IFXGn.DE et Aixtron

AIXA.DE menant la hausse avec des gains de 3% à 3,3%, rejoignant ainsi leurs homologues asiatiques pour prolonger la reprise mondiale ** Ces mouvements font suite à l'autorisation accordée par les États-Unis à Nvidia NVDA.O de vendre ses puces H200 à des entreprises chinoises, selon Reuters

** STMicroelectronics STMPA.PA progresse de 2,5%, Siltronic SLTGn.DE de 2% et X-Fab XFAB.BR de 1%

** Parmi les fabricants néerlandais d'équipements pour semi-conducteurs, ASML ASML.AS progresse de 1%, ASM International ASM.AS de 1,6% et BESI BESI.AS de 2,4% ** Cette remontée fait écho aux gains enregistrés en Asie, où Samsung Electronics 005930.KS bondit de plus de 3% pour atteindre un niveau record et où son rival SK Hynix 000660.KS se rapproche de la barre des 1 000 milliards de dollars de capitalisation boursière

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93,250 EUR XETRA +1,08%
STMICROELECTRONICS
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