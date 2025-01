Les fabricants de vaccins en hausse à Wall Street après un premier mort de la grippe H5N1

(AOF) - Moderna (+11,06% à 47,28 dollars) occupe la première place de l'indice S&P500 après que les CDC (Centers fo Disease Control and Prevention) américains ont annoncé hier un premier décès aux États-Unis du au virus de la grippe aviaire H5N1. "Au 6 janvier 2025, il y a eu 66 cas humains confirmés de grippe aviaire H5N1 aux États-Unis depuis 2024", précisent les CDC. La société allemande Curevac gagne pour sa part 8,31% à 4,31 dollars, tandis que Novavax progresse de 15,37% à 11,21 dollars.

