Les fabricants de puces mémoire augmentent après que Samsung a annoncé une hausse des prix des puces DDR5

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
14 novembre - ** Les actions des fabricants de puces mémoire augmentent après que Reuters a rapporté que Samsung Electronics 005930.KS a augmenté ce mois-ci les prix des puces mémoire DDR5 jusqu'à 60% en raison de l'augmentation de la demande due à l'intelligence artificielle
** Seagate Technology STX.O en hausse de 0,88%; Micron Technology MU.O en hausse de 5,63%
** SanDisk SNDK.O grimpe de 6,91%; Western Digital WDC.O progresse de 2,49%
** Samsung a augmenté les prix contractuels des modules DDR5 de 32 Go à 239 $ en novembre, contre 149 $ en septembre, selon des sources
** Les prix des puces DDR5 de 16 et 128 Go ont augmenté d'environ 50 % pour atteindre respectivement 135 $ et 1 194 $; les puces DDR5 de 64 et 96 Go ont augmenté de plus de 30 %
** Les prix des puces DDR5 de 16 et 128 Go ont augmenté d'environ 50 % pour atteindre respectivement 135 $ et 1 194 $; les puces DDR5 de 64 et 96 Go ont augmenté de plus de 30 %
** Les prix des puces DDR5 de 16 et 128 Go ont augmenté d'environ 50 % pour atteindre respectivement 135 $ et 1 194 $; les puces DDR5 de 64 et 96 Go ont augmenté de plus de 30 %
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer