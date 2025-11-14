Les fabricants de puces mémoire augmentent après que Samsung a annoncé une hausse des prix des puces DDR5

14 novembre - ** Les actions des fabricants de puces mémoire augmentent après que Reuters a rapporté que Samsung Electronics 005930.KS a augmenté ce mois-ci les prix des puces mémoire DDR5 jusqu'à 60% en raison de l'augmentation de la demande due à l'intelligence artificielle

** Seagate Technology STX.O en hausse de 0,88%; Micron Technology MU.O en hausse de 5,63%

** SanDisk SNDK.O grimpe de 6,91%; Western Digital WDC.O progresse de 2,49%

** Samsung a augmenté les prix contractuels des modules DDR5 de 32 Go à 239 $ en novembre, contre 149 $ en septembre, selon des sources

** Les prix des puces DDR5 de 16 et 128 Go ont augmenté d'environ 50 % pour atteindre respectivement 135 $ et 1 194 $; les puces DDR5 de 64 et 96 Go ont augmenté de plus de 30 %

