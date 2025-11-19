 Aller au contenu principal
Les fabricants de puces à mémoire augmentent ; selon un rapport, la décision de Nvidia pourrait doubler les prix
information fournie par Reuters 19/11/2025 à 12:40

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

19 novembre - ** Les actions des fabricants de puces mémoire augmentent avant la mise sur le marché

** Seagate Technology STX.O en hausse de 0,72%; Micron Technology MU.O en hausse de 2,8%

** SanDisk SNDK.O augmente de 1,87%; Western Digital

WDC.O progresse de 1,06% ** Un rapport de Counterpoint Research indique que le passage de Nvidia NVDA.O à une mémoire LPDDR de type smartphone pour les serveurs d'intelligence artificielle pourrait faire doubler les prix de la mémoire serveur d'ici la fin 2026 ** La mémoire LPDDR (Low-power Double Data Rate) est un type de mémoire informatique conçu pour consommer moins d'énergie que la mémoire DDR (Double Data Rate) standard

** Selon Counterpoint, le passage de NVDA à la mémoire LPDDR pour réduire les coûts d'énergie créera une demande soudaine que l'industrie ne pourra pas facilement absorber

** Chaque serveur d'IA a besoin de beaucoup plus de puces LPDDR qu'un téléphone portable, ce qui fait de Nvidia un client à l'échelle d'un grand fabricant de smartphones - un "changement sismique" pour les chaînes d'approvisionnement

** Counterpoint s'attend à ce que les prix de la mémoire serveur doublent d'ici fin 2026, augmentant les coûts pour les fournisseurs de cloud et les développeurs d'IA

Valeurs associées

MICRON TECHNOLOGY
228,5000 USD NASDAQ -5,56%
NVIDIA
181,3600 USD NASDAQ -2,81%
SANDISK
244,9300 USD NASDAQ -7,88%
SEAGATE HLDGS
253,8600 USD NASDAQ -2,88%
WESTERN DIGITAL
152,8600 USD NASDAQ -5,90%
