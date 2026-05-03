Les fabricants de pilules abortives demandent à la Cour suprême des États-Unis de rétablir la vente par correspondance

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Révision; mise à jour avec le deuxième document déposé par la société aux paragraphes 1 et 4; ajout d'une réaction) par Ismail Shakil

Deux laboratoires pharmaceutiques ont demandé àla Cour suprêmedes États- Unisde rétablir la vente par correspondance de la mifépristone, une mesure qui permettrait aux femmes de continuer à avoir accès à l'une des méthodes d'avortement les plus couramment utilisées en attendant l'issue des recours judiciaires en cours.

Danco Laboratories et GenBioPro ont tous deux déposé des requêtes auprès de la plus haute juridiction samedi, au lendemain d'une décision de la cour d'appel qui a temporairement bloqué les livraisons, restreignant considérablement l'accès au médicament à l'échelle nationale et en particulier dans les États ayant interdit l'avortement.

La décision de la juridiction inférieure, bien que temporaire, est la première à restreindre considérablement l'accès à la mifépristone dans le cadre d'une série de procès contestant l'autorisation initiale du médicament en 2000 et les règles ultérieures facilitant son obtention.

Elle met également en lumière le dernier front de la bataille sur l'accès à l'avortement depuis que la Cour suprême a annulé en 2022 l'arrêt historique Roe v. Wade qui reconnaissait le droit constitutionnel des femmes à l'avortement.

Près de la moitié des États américains ont interdit ou sévèrement restreint l'avortement depuis lors, provoquant une forte augmentation des avortements médicamenteux et déclenchant une série de batailles juridiques concernant l'accès à ces pilules.

La suspension de vendredi “sème immédiatement la confusion et le chaos dans des décisions médicales où le temps est un facteur crucial — et elle oblige Danco, la FDA, les fournisseurs certifiés de Mifeprex, les patientes et les pharmacies à deviner ce qui est autorisé et ce qui ne l'est pas”, a déclaré Danco, citant sa version de marque du médicament.

GenBioPro a déclaré séparément qu’elle “croit fermement que tout le monde a le droit d’accéder à des soins de santé sûrs, abordables et fondés sur des données probantes”.

La mifépristone, utilisée dans environ deux tiers des avortements pratiqués aux États-Unis, fait partie d’un traitement à deux médicaments, associé au misoprostol, permettant d’interrompre une grossesse au cours des 10 premières semaines.

En 2023, l’Agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux (FDA), sous l’ancien président démocrate Joe Biden, a levé une restriction qui exigeait que la mifépristone soit administrée en personne, affirmant que le médicament était sûr et efficace.

Vendredi, un panel conservateur de trois juges de la Cour d’appel du 5e circuit des États-Unis, basée à La Nouvelle-Orléans, a statué à l’unanimité que l’État de Louisiane, dirigé par les républicains, avait de bonnes chances d’obtenir gain de cause dans sa contestation de la réglementation.

La Louisiane avait poursuivi la FDA en justice, affirmant que l'agence avait ignoré les risques d'effets indésirables graves tels que la septicémie et l'hémorragie.

Restreindre l'accès à la mifépristone, y compris par le biais de consultations de télésanté avec des prestataires hors de l'État, a été une priorité absolue pour la Louisiane et d'autres États dirigés par les républicains qui ont interdit l'avortement.

L'administration du président républicain Donald Trump a déclaré qu'elle examinait la sécurité de la mifépristone, mais selon les médias, cet examen a été reporté jusqu'après les élections de mi-mandat de novembre. Les législateurs républicains mènent également une enquête sur ce médicament.

Au début du mois d'avril , un juge fédéral de district avait suspendu la procédure judiciaire engagée par la Louisiane dans l'attente de l'examen par l'administration.

Dans son communiqué, GenBioPro a déclaré rester “préoccupée par le fait que des groupes d'intérêts anti-avortement tentent de saper l'autorité réglementaire de la Food and Drug Administration américaine”.

D'autres groupes ont également fait part de leurs inquiétudes.

“Notre nation est une fois de plus confrontée à un moment décisif pour la santé des femmes”, a déclaré Skye Perryman, présidente-directrice générale de l'organisation juridique Democracy Forward, dans un communiqué.

“L'attaque contre la santé des femmes en Amérique ne s'est pas arrêtée lorsque nous avons perdu l'affaire Dobbs”, a écrit Mme Perryman, qui avait auparavant contribué à faire valoir l'accès par correspondance à ce médicament en tant que juriste en chef de l'American College of Obstetricians and Gynecologists.

GenBioPro et Danco Laboratories sont tous deux intervenus dans le procès en Louisiane pour défendre la réglementation de la FDA.

Le Mifeprex est le seul produit de Danco, tandis que GenBioPro tire l'essentiel de ses revenus d'une version générique. Evita Solutions fabrique également une version générique.

En 2024, la Cour suprême a examiné une autre contestation de la règle sur la vente par correspondance déposée par des groupes médicaux et des médecins, mais a estimé qu’ils n’avaient pas la qualité pour agir en justice . Le Missouri, le Kansas et l’Idaho ont repris cette affaire, qui est en instance.