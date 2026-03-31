Les fabricants de médicaments retardent certains lancements en Europe en se méfiant des politiques de prix de Trump

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* Les politiques de nation la plus favorisée (NPF) de Trump causent une incertitude sur les prix

* Les données montrent une baisse de 35 % des lancements de nouveaux médicaments en Europe

* Les entreprises disent qu'elles veulent d'abord plus de clarté sur les prix américains

* La situation renforce la position des États-Unis en tant que premier marché cible

* L'Europe doit repenser la fixation des prix des médicaments pour rester compétitive, selon un groupe de pression

(Ajout d'un commentaire de la Commission européenne aux paragraphes 18-19) par Maggie Fick, Bhanvi Satija et Dominique Patton

Les fabricants de médicaments retardent le lancement de certains nouveaux médicaments en Europe alors que l'industrie est aux prises avec la pression américaine et les changements de politique de prix du président Donald Trump , selon des cadres, une organisation professionnelle de l'industrie et des données partagées avec Reuters.

La Maison Blanche a fait pression pour réduire le coût des médicaments sur ordonnance aux États-Unis, qui ont traditionnellement payé beaucoup plus que d'autres pays riches. M. Trump estime que l'industrie pharmaceutique a été injuste envers les consommateurs américains et a cherché à lier le coût pour les Américains à ce qui est payé ailleurs, y compris en Europe, ce qui est connu sous le nom de tarification de la nation la plus favorisée.

Cela a conduit les fabricants de médicaments à faire une pause dans la commercialisation de certains médicaments sur les marchés européens, où les dépenses de santé sont moins élevées, afin d'éviter de tirer les prix vers le bas sur le marché américain, qui représente 700 milliards de dollars. Cette situation a également créé un équilibre complexe pour les directeurs généraux et les décideurs européens en matière de santé.

"Nous constatons les premiers signes de retards d'introduction en Europe", a déclaré Stefan Oelrich, président de la Fédération européenne des associations et industries pharmaceutiques et cadre supérieur chez Bayer BAYGn.DE .

Il a déclaré qu'il s'agissait d'une "conséquence de l'incertitude quant à l'incidence finale sur les prix américains". Selon le cabinet d'études de marché GlobalData, les lancements de nouveaux médicaments en Europe ont fortement chuté depuis que les États-Unis ont introduit la tarification internationale de référence en mai , faisant écho aux commentaires des cadres et des responsables de l'industrie.

Les lancements de médicaments sur les marchés de l'UE ont chuté d'environ 35 % au cours des dix mois qui ont suivi le décret de M. Trump, par rapport aux dix mois précédents, selon une analyse de GlobalData. Retarder les lancements à des prix plus bas dans l'UE pourrait contribuer à garantir des prix plus élevés aux États-Unis pendant plus longtemps.

En Europe, les gouvernements négocient les prix payés par leurs systèmes de santé nationaux, ce qui permet de maintenir les coûts à un niveau bas. Les États-Unis disposent d'un système complexe dans lequel les fabricants de médicaments négocient les prix avec les assureurs, les gestionnaires de prestations pharmaceutiques et d'autres acteurs, tout en offrant des rabais et des remises par rapport aux prix de liste.

L'ARRIVÉE DE M. TRUMP AFFECTE LES STRATÉGIES PHARMACEUTIQUES

Lionel Collet, directeur de l'autorité sanitaire française HAS, a déclaré que les fabricants de médicaments reportaient de plus en plus leurs décisions sur la voie d'accès précoce française, qui permet aux patients de recevoir certains médicaments avant leur approbation formelle. Les demandes d'accès précoce avant l'autorisation de mise sur le marché ont fortement diminué au cours de l'année dernière.

"L'arrivée de Trump a modifié la stratégie des entreprises en ce qui concerne la mise sur le marché des produits", a-t-il déclaré, ajoutant que le nombre de décisions d'accès anticipé de la HAS est tombé à 10 l'année dernière, contre 25 en 2024.

La France est l'un des marchés européens où les prix des médicaments sont les plus bas, avec des prix inférieurs d'environ un tiers à ceux des États-Unis, a-t-il déclaré. Les prix pratiqués en France et en Allemagne ont tendance à influencer la manière dont les autres pays européens fixent leurs prix.

"Les fabricants me parlent tous de Trump, depuis l'automne. Tout tourne autour de la politique américaine et de ce qu'elle signifie pour l'Europe", a déclaré M. Collet.

Le fabricant américain de médicaments Insmed INSM.O a déclaré en février qu'il avait reporté le lancement en Allemagne de son anti-inflammatoire Brinsupri en raison de l'incertitude concernant les plans de fixation des prix aux États-Unis.

"Nous voulons des éclaircissements sur les politiques NPF", a déclaré le directeur général William Lewis lors d'une conférence téléphonique sur les résultats. "Il nous semble qu'il est prudent de mettre les choses en suspens jusqu'à ce que nous sachions à quoi cela va ressembler".

Le médicament a été approuvé en Europe en novembre, mais n'a pas encore été lancé dans la région. L'entreprise a commencé à le vendre immédiatement aux États-Unis après avoir reçu l'approbation de la FDA en août. Plus de 90 % des médicaments approuvés en 2025 ont d'abord été lancés aux États-Unis, et la plupart ne sont toujours pas disponibles ailleurs.

Dans une déclaration, la Commission européenne a indiqué qu'elle suivait de près la mise en œuvre de la politique américaine de la nation la plus favorisée et tout effet indirect potentiel sur le marché européen.

"Notre priorité est de veiller à ce que les patients de l'UE continuent d'avoir un accès rapide à des médicaments sûrs, efficaces et abordables", a déclaré un porte-parole. "Il est trop tôt pour tirer des conclusions définitives sur l'impact concret en Europe".

LES NOUVEAUX LANCEMENTS, C'EST COMME "JOUER AUX ÉCHECS" AVEC UN BANDEAU SUR LES YEUX

L'année dernière, les dirigeants des laboratoires pharmaceutiques suisses Roche ROPC.S et Novartis NOVN.S et du britannique AstraZeneca AZN.L ont critiqué les prix des médicaments et les incitations à l'innovation en Europe, appelant à une augmentation des dépenses.

Ruud Dobber, dirigeant d'AstraZeneca, a déclaré que l'Europe risquait de se laisser distancer par les États-Unis et la Chine en raison de l'approche des gouvernements en matière d'évaluation des médicaments.

L'Europe consacre environ 1 % de son PIB aux produits pharmaceutiques, contre 2 % aux États-Unis et 1,8 % en Chine. Selon le groupe de pression EFPIA, elle a perdu du terrain en matière d'investissements dans la recherche et le développement, d'essais cliniques et de lancement de thérapies innovantes.

Certaines entreprises ont même retiré leurs médicaments des marchés européens. L'entreprise californienne Amgen AMGN.O a retiré son médicament contre le cholestérol Repatha du Danemark, en invoquant les prix et un "environnement modifié", sans citer directement la NPF. Indivior INDV.O a retiré les médicaments contre la toxicomanie Subutex et Suboxone de Suède et d'autres marchés, également sans citer directement les prix pratiqués aux États-Unis.

Ron Lanton, avocat spécialisé dans le secteur de la santé et basé à Boston, a déclaré que l'incertitude entourant les références tarifaires américaines et l'application de la législation compliquait les choses pour les entreprises et leurs investisseurs.

"Vous devez dire à vos actionnaires combien d'argent vous comptez gagner avec ce nouveau lancement. Et rien de tout cela n'est clair", a déclaré M. Lanton. Selon lui, le lancement de médicaments en Europe est au point mort, car c'est comme "jouer aux échecs" avec un "bandeau sur les yeux".

"Je ne suis pas surpris que les choses soient lancées beaucoup plus lentement", a-t-il déclaré.