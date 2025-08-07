 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Les fabricants de médicaments font la course pour lancer la première pilule amaigrissante
information fournie par Reuters 07/08/2025 à 18:19

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les médicaments amaigrissants devraient rapporter plus de 150 milliards de dollars à l'ensemble de l'industrie d'ici le début des années 2030, grâce à la popularité croissante du Zepbound d'Eli Lilly LLY.N et du Wegovy de Novo Nordisk NOVOb.CO .

Les deux médicaments GLP-1 pour la perte de poids sont des injections hebdomadaires, bien que plusieurs fabricants de médicaments s'efforcent de mettre au point un médicament oral ou une pilule qui pourrait s'avérer aussi efficace que les injectables.

Les pilules sont plus faciles à fabriquer et pourraient également éviter certains des problèmes d'approvisionnement qui ont été initialement observés avec les médicaments de Novo et de Lilly.

Voici quelques entreprises qui développent des médicaments oraux contre l'obésité dans l'espoir de se faire une place sur un marché lucratif:

ELI LILLY

L'Orforglipron , l'agoniste GLP-1 oral non peptidique à prise unique quotidienne de la société, a aidé les patients à perdre 12,4 % de leur poids corporel en 72 semaines à la dose la plus élevée lors d'un essai en phase finale. Lilly prévoit de déposer une demande d'autorisation de mise sur le marché d'ici à la fin de 2025 et se prépare à déposer des demandes d'autorisation au niveau mondial et à augmenter la production.

NOVO NORDISK

Le semaglutide oral, une version sous forme de pilule de l'ingrédient actif GLP-1 injectable de la société, a démontré une perte de poids d'environ 15 % dans un essai de phase avancée.

Ce médicament fait actuellement l'objet d'un examen réglementaire , la décision de la FDA américaine étant attendue pour la fin de l'année 2025. Novo explore également des combinaisons orales de nouvelle génération.

STRUCTURE THERAPEUTICS

Structure Therapeutics développe GSBR-1290, un agoniste GLP-1 oral non peptidique. L'année dernière, le médicament a permis de réduire le poids de 6,2 % en moyenne à la fin des 12 semaines d'une étude de stade intermédiaire. Les résultats d'une autre étude de phase intermédiaire devraient être publiés au cours du quatrième trimestre.

MERCK

La société, en partenariat avec Hansoh Pharma, se prépare à tester HS-10535, une petite molécule orale agoniste du GLP-1, dans des essais préliminaires. Le médicament est actuellement testé en laboratoire.

ASTRAZENECA

AstraZeneca et Eccogene font progresser l'ECC5004, un agoniste du récepteur GLP-1 en comprimé à prise unique quotidienne. Les premiers essais ont montré un signal prometteur de perte de poids et un profil d'innocuité favorable. Des essais de phase intermédiaire sont prévus sous la direction d'AstraZeneca.

ROCHE

Suite à l'acquisition de Carmot Therapeutics, Roche travaille sur le CT-966, un agoniste GLP-1 oral. Le CT-966 a entraîné une perte de poids moyenne de 6,1 % en quatre semaines chez des patients obèses non diabétiques dans le cadre d'un essai de stade précoce réalisé l'année dernière.

VIKING THERAPEUTICS

La société développe une formulation orale du VK2735, un double agoniste des récepteurs GLP-1/GIP. Neuf patients ayant reçu la dose la plus élevée de 100 milligrammes ont perdu en moyenne 8,2 % de leur poids corporel après 28 jours, contre 1,4 % pour un placebo, dans le cadre d'un essai de phase précoce. Un essai de phase intermédiaire a été lancé cette année et les résultats sont attendus pour le second semestre.

PFIZER

Pfizer développait le danuglipron, initialement en tant qu'agoniste GLP-1 oral à deux prises quotidiennes, mais a abandonné le développement après que les données d'un essai à mi-parcours aient montré une mauvaise tolérabilité. Une version à libération prolongée et à prise unique quotidienne a ensuite été testée sur environ 1 400 patients, mais des problèmes de sécurité hépatique ont subsisté, ce qui a freiné les projets de la société d'entrer sur le marché des médicaments contre l'obésité.

Valeurs associées

ASTRAZENECA
10 962,000 GBX LSE -0,83%
ELI LILLY & CO
638,670 USD NYSE -14,46%
MERCK
80,000 USD NYSE +0,65%
NOVO-NORDISK B
1 194,750 DKK LSE 0,00%
PFIZER
24,200 USD NYSE +1,00%
STRUCTURE SP ADS
15,9550 USD NASDAQ -2,18%
VIKING THERAPEUTICS
34,1700 USD NASDAQ +7,18%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

