Les fabricants de médicaments contre l'obésité reculent après la promesse de Trump de réduire les prix des médicaments amaigrissants

17 octobre - ** Les actions des fabricants de médicaments amaigrissants chutent après que le président américain Donald Trump a déclaré jeudi que les prix des médicaments amaigrissants , tels que l'Ozempic de Novo Nordisk
NOVOb.CO , seraient abaissés
** Les actions d'Eli Lilly LLY.N chutent de 3,2 % à 793 dollars, tandis que les actions cotées aux États-Unis du fabricant danois de médicaments Novo Nordisk NVO.O chutent de 3,8 % à 53,96 dollars
** Les actions d'autres développeurs de médicaments contre l'obésité, Viking Therapeutics VKTX.O , sont en baisse de 4,4% à 33,22 dollars, tandis qu'Altimmune ALT.O recule de 2,6% à 3,79 dollars
** L'analyste de Bernstein, Courtney Breen, a déclaré: "Nous considérons les commentaires publics de Trump comme un levier de négociation, et une référence à un objectif qu'il semble avoir."
** Depuis le début de l'année, jusqu'à la dernière clôture, LLY en hausse de 6,1%, VKTX en baisse de 13,7%, ALT en baisse de 46%, Novo cotée en bourse aux États-Unis en baisse de 34,8%.
