Les fabricants de dispositifs médicaux chutent après les enquêtes menées par le gouvernement américain sur les importations de dispositifs médicaux

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

25 septembre - ** Les actions des fabricants d'appareils médicaux chutent après que le gouvernement américain ait annoncé des enquêtes sur les importations de technologies médicales

** Les actions de GE Healthcare GEHC.O en baisse de 4,3 %, Illumina ILMN.O en baisse de 1,9 %, Baxter BAX.N en baisse de 3,2 %, Intuitive Surgical ISRG.O glisse de 1 %, Medtronic MDT.N décline de 1,6 %, Stryker SYK.N recule de 1,8 % et Dexcom DXCM.O recule de 1,7 %

** Le ministère américain du Commerce a déclaré mercredi qu'il avait ouvert de nouvelles enquêtes de sécurité nationale sur l'importation d'équipements de protection individuelle, d'articles médicaux, de robotique et de machines industrielles

** L'enquête couvre également les stimulateurs cardiaques, les pompes à insuline, les endoprothèses coronaires, les valves cardiaques, les appareils auditifs, les prothèses, les moniteurs de glycémie, les appareils orthopédiques, les tomodensitomètres et les appareils d'imagerie par résonance magnétique

** Les actions d'Abbott ABT.N chutent de 1,4 %, celles d'Insulet PODD.O s'affaiblissent de 2,3 %

** Les enquêtes au titre de l'article 232 pourraient servir de base à des droits de douane encore plus élevés sur un large éventail de produits médicaux et industriels

** Le sous-indice S&P 500 Health Care Equipment.SPLRCMED est en hausse de 3,1 % depuis le début de l'année