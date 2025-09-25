 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Les fabricants de dispositifs médicaux chutent après les enquêtes menées par le gouvernement américain sur les importations de dispositifs médicaux
information fournie par Reuters 25/09/2025 à 16:36

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

25 septembre - ** Les actions des fabricants d'appareils médicaux chutent après que le gouvernement américain ait annoncé des enquêtes sur les importations de technologies médicales

** Les actions de GE Healthcare GEHC.O en baisse de 4,3 %, Illumina ILMN.O en baisse de 1,9 %, Baxter BAX.N en baisse de 3,2 %, Intuitive Surgical ISRG.O glisse de 1 %, Medtronic MDT.N décline de 1,6 %, Stryker SYK.N recule de 1,8 % et Dexcom DXCM.O recule de 1,7 %

** Le ministère américain du Commerce a déclaré mercredi qu'il avait ouvert de nouvelles enquêtes de sécurité nationale sur l'importation d'équipements de protection individuelle, d'articles médicaux, de robotique et de machines industrielles

** L'enquête couvre également les stimulateurs cardiaques, les pompes à insuline, les endoprothèses coronaires, les valves cardiaques, les appareils auditifs, les prothèses, les moniteurs de glycémie, les appareils orthopédiques, les tomodensitomètres et les appareils d'imagerie par résonance magnétique

** Les actions d'Abbott ABT.N chutent de 1,4 %, celles d'Insulet PODD.O s'affaiblissent de 2,3 %

** Les enquêtes au titre de l'article 232 pourraient servir de base à des droits de douane encore plus élevés sur un large éventail de produits médicaux et industriels

** Le sous-indice S&P 500 Health Care Equipment.SPLRCMED est en hausse de 3,1 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

ABBOTT LABORATOR
131,650 USD NYSE -1,67%
BAXTER INTL
21,765 USD NYSE -3,46%
DEXCOM
67,0900 USD NASDAQ -0,61%
GE HLTC TECH
0,000 USD NYSE Arca 0,00%
GE HLTC TECH
69,9300 USD NASDAQ -5,47%
GE HLTC TECH RG-WI
0,000 USD NYSE Arca 0,00%
GE HLTC TECH RG-WI
0,000 USD AMEX 0,00%
GE HLTC TECH RG-WI
0,000 USD NYSE 0,00%
ILLUMINA
91,9100 USD NASDAQ -2,65%
INSULET
315,0000 USD NASDAQ -3,66%
INTUITIVE SURGICAL
437,4700 USD NASDAQ -1,47%
MEDTRONIC
93,500 USD NYSE -2,34%
STRYKER
363,510 USD NYSE -2,06%
THERMO FISHER SC
461,490 USD NYSE -1,38%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
