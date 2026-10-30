Les fabricants de chocolat ont une frayeur à l'approche d'Halloween, alors que les consommateurs américains soucieux de leur santé réduisent leurs achats

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* Les consommateurs américains dépensent moins en chocolat pour Halloween cette année, selon les données de NIQ

* Le directeur général de Hershey affirme que l'entreprise a besoin que les consommateurs « se mobilisent » avant Halloween

* Les prix record du cacao en 2024 ont entraîné plusieurs vagues de hausses de prix

* Les consommateurs recherchent également des options plus saines pour la chasse aux bonbons, selon les marques

par Alexander Marrow

Les premiers chiffres des ventes d'Halloween de cette année pourraient bien faire frémir les fabricants de chocolat.

La hausse du coût de la vie représente un défi de taille pour les fabricants de chocolat Hershey HSY.N et Mondelez

MDLZ.O . En effet, les données du cabinet d’études de marché NIQ montrent que, jusqu’à présent, les consommateurs américains dépensent moins pour les friandises d’Halloween que les années précédentes.

Les consommateurs soucieux de leur santé recherchent également des produits à faible teneur en sucre et des en-cas autres que les bonbons traditionnels, selon des entretiens menés auprès d’experts du secteur, de fabricants et d’analystes.

Les ventes de chocolat pour Halloween ont chuté de 33,1 millions de dollars au cours des neuf semaines se terminant le 17 octobre par rapport à l’année précédente, selon les données de NIQ. Il s’agit de la plus forte baisse enregistrée depuis au moins trois ans, entièrement imputable au chocolat au lait, tandis que les ventes de chocolat blanc sont restées stables et celles de chocolat noir ont légèrement augmenté.

À l’approche des élections législatives de mi-mandat, la confiance des consommateurs américains a légèrement baissé pour atteindre un niveau proche de son plus bas historique.

Hershey HSY.N , le fabricant des Reese's, et la société d'analyse de données Morning Consult ont indiqué dans un rapport publié en août que les deux tiers des parents avaient déjà acheté des friandises pour Halloween dès l'été.

Le directeur général de Hershey, Kirk Tanner, a déclaré jeudi que l’entreprise avait besoin que les consommateurs « se mobilisent » au cours de ce qu’il a qualifié de « derniers jours décisifs » avant Halloween, samedi, après que l’entreprise eut revu à la baisse son objectif de croissance organique du chiffre d’affaires net pour cette année.

La flambée des prix du cacao LCCc2 a contraint les fabricants de confiseries à augmenter leurs prix au cours des trois dernières années, mais le prix du cacao est retombé sous la barre des 3 000 dollars la tonne métrique, après avoir atteint un record de 12 000 dollars en 2024.

Amit Banati, directeur financier de Mondelez International

MDLZ.O , a déclaré jeudi que les effets bénéfiques de la baisse des coûts du cacao commençaient à se faire sentir, après que le propriétaire de Cadbury eut enregistré des volumes stables en Amérique du Nord et une hausse des prix de 1,6 % au troisième trimestre .

Pour la première fois depuis fin 2021, la croissance trimestrielle de Mondelez a davantage reposé sur les volumes que sur les prix, et le directeur des opérations, Luca Zaramella, a indiqué que l’entreprise se montrerait très sélective en matière de tarification afin de préserver sa part de marché et la dynamique des volumes.

Les consommateurs devront peut-être patienter quelque temps avant de bénéficier d’un allègement tangible des prix.

Le rythme des hausses de prix pour les consommateurs devrait ralentir considérablement au début de l’année prochaine, à mesure que la baisse des cours du cacao se répercutera sur les chaînes d’approvisionnement, a déclaré David Branch, responsable de secteur au Wells Fargo Agri-Food Institute. Parallèlement, les fabricants modifient la composition de leurs produits et réduisent la teneur en chocolat afin de réaliser des économies, a-t-il ajouté.

LES TENDANCES EN MATIÈRE DE SANTÉ REDÉFINISSENT LES ACHATS SAISONNIERS

Des choix plus sains redéfinissent les rayons de confiserie, sous l’impulsion de l’utilisation croissante des médicaments amaigrissants à base de GLP-1 et de la campagne “Make America Healthy Again” de l’administration Trump.

“Les consommateurs font des choix très différents en matière de taille des emballages, de prix et de produits”, a déclaré Chris Costagli, responsable des études sur l’alimentation et les boissons non alcoolisées chez NIQ et vice-président chargé du leadership éclairé.

Les ventes de petits conditionnements ont augmenté de 24 % en valeur, tandis que celles des formats plus grands sont en baisse.

“Nous constatons une hausse des ventes de bonbons portant la mention “sans sucre”, “à faible teneur en sucre” ou “allégés en sucre”… ainsi qu’une croissance des gâteaux au riz ou au pop-corn en format “trick-or-treat”, des snacks enrobés de yaourt, des barres et du pop-corn prêt à consommer”, a déclaré Sally Lyons Wyatt, vice-présidente exécutive mondiale et conseillère en chef chargée des études sur les biens de consommation et la restauration chez Circana.

Mondelez relève directement le défi. Jeudi, le groupe a annoncé qu’il allait acquérir Undercover Snacks, dont les chips de quinoa enrobées de chocolat arborent le slogan “des ingrédients sains déguisés”.

Le fabricant de yaourts Chobani met en avant l’absence d’“ingrédients effrayants” pour sa crème lactée spéciale Halloween “Ube Sweet Cream”.

“De nos jours, les gens sont de plus en plus attentifs à ce que contiennent – ou ne contiennent pas – leurs aliments”, a déclaré Niel Sandfort, directeur de l’innovation.

Halloween est généralement une fête où l’on se fait plaisir, a expliqué Lindsay Haut, directrice principale de la société d’investissement Verlinvest, mais les consommateurs adaptent leur façon de se faire plaisir.

“Soit ils complètent leurs choix par des options potentiellement plus saines, soit ils réduisent les portions et optent pour des friandises plus petites”, a expliqué Mme Haut.

Elle a cité en exemple les “Tiny Tony’s” emballés individuellement du chocolatier Tony’s Chocolonely, dont Verlinvest détient une participation majoritaire.

La marque de protéines végétales ALOHA s'adresse aux consommateurs à la recherche d'en-cas plus sains, a déclaré Julia Shapiro, vice-présidente du marketing.

“Les gens recherchent vraiment d’autres options qui continuent de satisfaire leurs envies, tout en leur offrant peut-être un en-cas un peu plus riche en nutriments”, a-t-elle déclaré.