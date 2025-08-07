Les fabricants danois de médicaments bondissent après les résultats décevants de la pilule amaigrissante d'Eli Lilly

(L'échange d'informations entre pairs et le contexte) par Jesus Calero et Elviira Luoma

Les actions de Novo Nordisk NOVOb.CO ont augmenté de14% jeudi après que les résultats des essais de la pilule expérimentale pour la perte de poids d'Eli Lilly

LLY.N aient été inférieurs aux attentes, ce qui a renforcé la confiance des investisseurs dans le traitement de l'obésité du fabricant danois, leader sur le marché.

La société a par la suite réduit ses gains et s'échangeaient en hausse de 9% à 1240 GMT.

Le marché s'attendait à ce que la pilule d'orforglipron d'Eli Lilly devienne un concurrent de taille pour les médicaments amaigrissants de Novo, a déclaré David Evans, analyste chez Kepler Cheuvreux, dans un commentaire envoyé par courriel.

Toutefois, les résultats de jeudi n'ayant pas répondu à ces attentes, David Evans a déclaré que les investisseurs étaient susceptibles de repenser les perspectives concurrentielles sur le marché des médicaments GLP-1 contre l'obésité, un changement qui favorise le semaglutide oral de Novo.

Les actions d'Eli Lilly étaient en baisse de 7,8 % avant la mise sur le marché à 1152 GMT.

La bataille entre les médicaments GLP-1 injectables et oraux façonne les traitements de l'obésité, les entreprises s'efforçant de fournir le meilleur mélange de résultats et de sécurité pour les patients.

Les actions de Novo ont plongé la semaine dernière après avoir réduit ses perspectives de croissance des ventes pour 2025, marquant la deuxième réduction des prévisions pour le fabricant danois de médicaments cette année.

Les données plus faibles de Lilly sur les pilules aident à restaurer la confiance des investisseurs dans le leadership de Novo en matière d'obésité, atténuant les craintes d'une menace imminente pour la domination et le pouvoir de fixation des prix de Wegovy, a déclaré Per Hansen, analyste chez Nordnet, à l'adresse suivante: .

Zealand Pharma ZELA.CO , le concurrent national de Novo, a augmenté d'environ 7 % dans les échanges de l'après-midi.

Les actions de la société allemande Gerresheimer GXIG.DE , fabricant de stylos injecteurs pour Wegovy et Zepbound, ont également augmenté d'environ 3 %, les données plus faibles sur les pilules orales indiquant une demande soutenue pour les traitements injectables de l'obésité.

Jusqu'à la clôture de la séance précédente, les actions de Novo et de Zealand avaient perdu plus de la moitié de leur valeur depuis le début de l'année.