Les fabricants chinois de diamants synthétiques misent sur les secteurs de l'IA et des puces électroniques pour leur prochaine vague de croissance

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* La Chine fournit environ la moitié des diamants synthétiques mondiaux, alors que l'offre excédentaire fait baisser les prix des pierres précieuses

* Les composites à base de diamant gagnent du terrain pour le refroidissement des composants électroniques de pointe

* Les marges brutes sur les diamants industriels s’élèvent à environ 50 %, contre 30 % à 40 % pour les diamants de qualité gemme, selon les producteurs

* La production chinoise de diamants synthétiques pourrait atteindre 52 millions de carats d’ici 2030

par Amy Lv et Casey Hall

Environ 70 % des 2 millions de carats de diamants synthétiques produits chaque année dans l’usine de Feng Canjun sont actuellement destinés à la joaillerie.

Mais l’entrepreneur parie que l’avenir de l’industrie chinoise du diamant synthétique réside dans la fourniture de matériaux de pointe destinés aux semi-conducteurs, aux serveurs d’IA et à d’autres applications de haute technologie.

“Je compte porter la part de mes produits utilisés dans les matériaux fonctionnels à plus de 50 % d’ici 2030, tout en réduisant la part destinée au secteur de la joaillerie à 30 % au maximum”, a déclaré M. Feng.

Les producteurs chinois de diamants de laboratoire, qui représentent environ la moitié de l’offre mondiale, se tournent vers d’autres applications que les pierres précieuses alors que la concurrence s’intensifie et que les prix subissent des pressions.

Cette réorientation pourrait conférer à l’industrie une importance stratégique accrue dans le cadre de la rivalité technologique entre les États-Unis et la Chine. Si les diamants synthétiques viennent à être plus largement utilisés dans les semi-conducteurs et la gestion thermique des infrastructures d’IA, la position dominante de la Chine en matière de production pourrait apparaître comme une nouvelle vulnérabilité de la chaîne d’approvisionnement pour les États-Unis.

“Cette transition constitue désormais l’évolution structurelle déterminante de l’industrie du diamant, avec des implications directes pour les chaînes d’approvisionnement technologiques mondiales”, a déclaré Manan Goenka, responsable des relations clients chez Ken Research, un cabinet de conseil.

Selon les entreprises et les analystes, la demande émanant de secteurs tels que les puces électroniques, la gestion thermique et la technologie quantique pourrait devenir le prochain moteur de croissance majeur de l’industrie, les diamants synthétiques étant prisés pour leurs propriétés permettant d’améliorer les performances des systèmes électroniques et informatiques de pointe.

Cette évolution intervient alors que l’IA entraîne une forte hausse de la demande en capacité des centres de données. L’Agence internationale de l’énergie a indiqué dans un rapport de 2025 que la consommation électrique des centres de données devrait plus que doubler d’ici 2030 pour atteindre environ 945 térawattheures, soit à peu près l’équivalent de la consommation annuelle d’électricité du Japon, l’IA en étant le principal moteur.

L'OPPORTUNITÉ DE L'IA

La gestion thermique est considérée par les analystes comme une opportunité à court terme, tandis que l’utilisation des diamants comme matériau semi-conducteur est encore loin d’une adoption commerciale à grande échelle. Les applications dans le domaine des puces électroniques exigent également une pureté bien supérieure et des normes de fabrication plus strictes que celles requises pour les diamants utilisés dans les outils de coupe et de forage.

Mais l’intérêt manifesté par certaines des plus grandes entreprises technologiques mondiales laisse entrevoir la possibilité que les applications liées aux puces deviennent une nouvelle source de demande, à mesure que le calcul en IA génère des quantités croissantes de chaleur.

Les médias chinois ont rapporté que Huawei et TSMC 2330.TW étudient l’utilisation de diamants synthétiques pour le refroidissement des puces, tandis que Lenovo 0992.HK a lancé en Chine un ordinateur portable grand public qui, selon l’entreprise, utilise un matériau de refroidissement à base de diamant et de cuivre.

En juin, le directeur général d’Intel INTC.O , Lip-Bu Tan, a déclaré avoir personnellement investi dans Diamond Foundry, un fabricant de diamants synthétiques développant des plaquettes de diamant destinées à la fabrication de puces.

Huawei, Lenovo et Intel n’ont pas répondu aux demandes de commentaires. TSMC a refusé de s’exprimer.

Certains producteurs chinois commencent à investir en prévision de la demande. Henan Liliang Diamond 301071.SZ prévoit de réaffecter 1 milliard de yuans (149,18 millions de dollars) de fonds initialement levés pour développer la production de diamants de qualité gemme à un nouveau projet de diamants fonctionnels, selon un document déposé en juin.

En avril, des modules de refroidissement à base de diamant et de cuivre mis au point par des chercheurs chinois ont amélioré de 80 % le transfert thermique des modules de puces et augmenté de 10 % les performances de ces dernières, selon l’Institut de technologie et d’ingénierie des matériaux de Ningbo.

Une adoption à plus grande échelle pourrait transformer le marché des matériaux de gestion thermique utilisés pour empêcher la surchauffe des puces. L’allemand Henkel HNKG.DE , le groupe chimique américain Dow DOW.N et le japonais Shin-Etsu Chemical

4063.T commercialisent des produits destinés à dissiper la chaleur des puces. Les dissipateurs thermiques en diamant pourraient concurrencer certains matériaux existants s’ils étaient largement adoptés dans les puces d’IA et les centres de données.

Henkel, Dow et Shin-Etsu n’ont pas répondu à nos demandes de commentaires.

Des produits similaires à base de diamant font également l’objet de recherches en dehors de la Chine. En juin, Element Six, la division de De Beers spécialisée dans les diamants synthétiques et les matériaux avancés, et la société japonaise Orbray ont annoncé avoir produit des plaquettes de diamant monocristallin de 3 pouces et préparer la production de plaquettes de 2 pouces dans l’Oregon.

Le gouvernement espagnol investit 753 millions d’euros (868 millions de dollars) dans une usine Diamond Foundry à Trujillo qui fabriquera des plaquettes de diamant synthétique. Une fois achevée, cette usine serait le premier producteur européen à grande échelle de substrats en diamant, un matériau utilisé dans la fabrication de semi-conducteurs.

Début octobre, Frore Systems, une entreprise américaine spécialisée dans la gestion thermique, a dévoilé le LiquidJet Diamond, une plaque de refroidissement à plusieurs étages dotée d’un diffuseur en diamant intégré.

“L’ampleur et le potentiel de cette technologie dans les secteurs technologiques et industriels pourraient être nettement supérieurs à ceux du marché de la joaillerie au détail, qui représente à lui seul environ 100 milliards de dollars par an”, a déclaré Robert Bouquet, consultant indépendant spécialisé dans le diamant.

MACHINE À DIAMANTS

L’usine Jiaruifu de Feng fait partie des centaines de producteurs de diamants de laboratoire regroupés dans la province centrale du Henan, qui représente 80 % de la production chinoise de diamants synthétiques.

Les diamants de laboratoire sont fabriqués dans des machines qui reproduisent les conditions de haute température et de haute pression dans lesquelles se forment les diamants naturels. Ils sont physiquement identiques aux diamants extraits des mines.

Une machine de l’usine de Feng peut produire 120 carats de diamants bruts en six jours, raccourcissant ainsi un processus qui prend naturellement des milliards d’années.

M. Feng possède 550 machines de ce type, chacune coûtant environ 3 millions de yuans et pesant plus de 100 tonnes. Elles lui ont permis de multiplier par dix sa production annuelle depuis le lancement de son entreprise en 2019, pour atteindre 2 millions de carats en 2025, soit l’équivalent d’environ 9 % de la production de De Beers l’année dernière.

Pékin a déjà pris des mesures pour intégrer cette technologie dans son régime de contrôle des exportations, en soumettant les machines et composants clés concernés à des restrictions dès 2024. La ville a ajouté d’autres produits à base de diamants synthétiques à sa liste en 2025, bien que la mise en œuvre ait été reportée d’un an dans le cadre d’un accord sino-américain conclu en octobre dernier.

“Plus largement, cela signifie que les diamants synthétiques pourraient de plus en plus s’inscrire dans le débat stratégique sur la politique commerciale concernant les semi-conducteurs, les terres rares et les technologies de fabrication de pointe”, a déclaré M. Goenka.

L’expansion rapide de la production chinoise de diamants de laboratoire a contribué à faire baisser les prix, ce qui accentue la pression sur les producteurs pour qu’ils trouvent des applications à plus forte valeur ajoutée.

Selon M. Feng, les marges brutes se situent entre 30 % et 40 % pour les diamants de qualité gemme, contre environ 50 % pour les diamants industriels. Plutôt que d’augmenter encore la production, il prévoit de réorienter davantage celle-ci vers des utilisations industrielles à plus forte valeur ajoutée.

Bien que le potentiel commercial des diamants synthétiques dans les applications industrielles de pointe reste incertain et risque de contribuer à une nouvelle vague de surcapacité industrielle en Chine, les producteurs restent optimistes.

“Ce sera un marché d’un milliard, voire d’un billion de yuans, et nous nous développons stratégiquement vers des applications de nouvelle génération pour remplacer les applications traditionnelles”, a déclaré M. Feng.

(1 $ = 6,6997 yuans chinois)