CAC 40
7 728,68
+1,23%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Les fabricants américains de puces montent en puissance, l'impact des droits de douane étant considéré comme limité
information fournie par Reuters 07/08/2025 à 11:35

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

7 août - ** Les actions des fabricants de puces américains augmentent dans les échanges de pré-marché, plusieurs entreprises évitant les derniers droits de douane de Trump

** Nvidia NVDA.O en hausse d'environ 1%, Advanced Micro Devices AMD.O et Intel INTC.O en hausse de près de 2%

** Micron Technology MU.O bondit de 4%, Super Micro Computer SMCI.O gagne environ 1,5%

** Broadcom AVGO.O , Marvel Technology MRVL.O et Qualcomm

QCOM.O gagnent entre 0,5% et 0,8%

** L'indice Philadelphia Semiconductor Index .SOX est en hausse d'environ 11,5% depuis le début de l'année

** Compte tenu de la complexité de la chaîne d'approvisionnement des semi-conducteurs, il est essentiel de savoir comment et sur qui les droits de douane seront appliqués afin d'évaluer pleinement leur impact", déclare UBS GWM

** L'impact des droits de douane semble "gérable" car la plupart des puces entrent aux États-Unis dans le cadre de systèmes, et non en tant que composants autonomes

Valeurs associées

AMD (ADVANCED MICRO DEVICES)
163,1200 USD NASDAQ -6,42%
APPLE
213,2500 USD NASDAQ +5,09%
BROADCOM
301,6700 USD NASDAQ +2,98%
INTEL
20,4100 USD NASDAQ +1,09%
MARVELL TECH
75,3200 USD NASDAQ -1,71%
MICRON TECHNOLOGY
108,7800 USD NASDAQ -0,26%
NVIDIA
179,4200 USD NASDAQ +0,65%
QUALCOMM
145,8400 USD NASDAQ -0,59%
SUPER MICRO
46,7900 USD NASDAQ -18,29%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

