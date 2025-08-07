Les fabricants américains de puces montent en puissance, l'impact des droits de douane étant considéré comme limité

7 août - ** Les actions des fabricants de puces américains augmentent dans les échanges de pré-marché, plusieurs entreprises évitant les derniers droits de douane de Trump

** Nvidia NVDA.O en hausse d'environ 1%, Advanced Micro Devices AMD.O et Intel INTC.O en hausse de près de 2%

** Micron Technology MU.O bondit de 4%, Super Micro Computer SMCI.O gagne environ 1,5%

** Broadcom AVGO.O , Marvel Technology MRVL.O et Qualcomm

QCOM.O gagnent entre 0,5% et 0,8%

** L'indice Philadelphia Semiconductor Index .SOX est en hausse d'environ 11,5% depuis le début de l'année

** Compte tenu de la complexité de la chaîne d'approvisionnement des semi-conducteurs, il est essentiel de savoir comment et sur qui les droits de douane seront appliqués afin d'évaluer pleinement leur impact", déclare UBS GWM

** L'impact des droits de douane semble "gérable" car la plupart des puces entrent aux États-Unis dans le cadre de systèmes, et non en tant que composants autonomes