Les fabricants américains de panneaux solaires demandent l'ouverture d'une enquête sur les droits de douane concernant l'Éthiopie

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Entièrement révisé, avec des précisions, des informations contextuelles et des commentaires d'un groupe professionnel) par Nichola Groom

Un groupe de fabricants américains de panneaux solaires a demandé mardi aux autorités fédérales chargées du commerce d'enquêter sur les expéditions de panneaux solaires en provenance d'Éthiopie, alléguant que des entreprises y assemblent leurs produits afin d'éviter les droits de douane sur les marchandises fabriquées en Chine.

Cette plainte déposée auprès du département américain du Commerce est la dernière d'une série de tentatives menées depuis une décennie par les propriétaires d'usines nationales de panneaux solaires visant à obtenir des droits de douane sur les importations à bas prix provenant principalement d'entreprises chinoises.

Elle allègue que les entreprises japonaises Toyo et Origin Solar Manufacturing utilisent des plaquettes fabriquées en Chine pour produire des cellules solaires en Éthiopie, puis assemblent ces cellules en panneaux en Éthiopie ou au Vietnam en vue de leur exportation vers les États-Unis.

Il est illégal de contourner les droits de douane américains en acheminant les marchandises via d'autres pays après leur avoir apporté des modifications mineures.

Le groupe à l'origine de la requête comprend First Solar Inc, basée en Arizona FSLR.O , Qcells, la division de fabrication de panneaux solaires de la société sud-coréenne Hanwha 000880.KS , et six petits producteurs. First Solar et Qcells ont toutes deux investi des milliards de dollars dans de grandes usines de panneaux solaires aux États-Unis.

L'Éthiopie est un fabricant de panneaux solaires en plein essor. Les États-Unis n'ont reçu aucune importation de panneaux solaires en provenance de ce pays africain avant le milieu de l'année 2025, et ces importations avaient atteint 300 millions de dollars à la fin de l'année, faisant rapidement de l'Éthiopie le 7e importateur de panneaux solaires aux États-Unis l'année dernière.

« Ce que nous observons en Éthiopie suit un scénario bien connu », a déclaré Tim Brightbill, associé chez Wiley Rein et avocat principal du groupe, dans un communiqué. « L'industrie solaire américaine se trouve à un tournant: avec des milliards investis, des milliers d'emplois créés et une capacité réelle en cours de mise en service, nous ne laisserons pas une évasion tarifaire systématique compromettre ces progrès. »

Les États-Unis appliquent depuis une décennie des droits antidumping et compensateurs sur les produits solaires fabriqués en Chine, après qu’une enquête du département du Commerce a révélé que des entreprises de ce pays bénéficiaient de subventions publiques déloyales qui maintenaient les prix à un niveau artificiellement bas. Ils ont également imposé des droits sur les produits en provenance de Malaisie, de Thaïlande, du Cambodge et du Vietnam après que de nombreuses entreprises chinoises y ont implanté des usines.