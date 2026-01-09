 Aller au contenu principal
Les exportations taïwanaises de 2025 atteignent un niveau record grâce à la forte demande d'IA
information fournie par Reuters 09/01/2026 à 10:03

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les exportations pour l'année 2025 atteignent le niveau record de 640,75 milliards de dollars

Exportations vers les États-Unis +125,9% a/a (mois précédent +182,3%)

Exportations vers la Chine +11,3% a/a (mois précédent +16,5%)

Les exportations de janvier devraient augmenter de 50% à 56% d'une année sur l'autre - ministère

L'incertitude persiste sur la politique et les risques géopolitiques, selon le ministère

(Refonte, ajout de détails; paragraphes 1-10) par Faith Hung et Liang-sa Loh

Les exportations taïwanaises ont clôturé l'année avec un total annuel record de 640,75 milliards de dollars, l'île surfant sur la vague d'une forte demande pour ses puces et ses technologies liées à l'intelligence artificielle (AI).

Bien que la croissance ait été de 43,4 %, les exportations de décembre ont augmenté un peu moins que prévu pour atteindre 62,48 milliards de dollars, ce qui représente une série de 26 mois consécutifs, a déclaré le ministère des finances vendredi.

La croissance s'est produite malgré des droits de douane de 20 % sur les exportations vers les États-Unis, avec lesquels Taipei est en pourparlers pour les réduire, bien que les semi-conducteurs soient pour l'instant exclus.

La dynamique des exportations de Taïwan devrait être soutenue par l'accélération continue de l'IA et des applications informatiques de haute performance, a déclaré le ministère dans un communiqué.

Cependant, les perspectives économiques mondiales restent très incertaines, alors que les politiques tarifaires américaines prennent forme et que les risques géopolitiques persistent, a-t-il ajouté.

Les entreprises taïwanaises telles que TSMC 2330.TW

TSM.N , le plus grand fabricant de puces sous contrat au monde, sont des fournisseurs majeurs de Nvidia NVDA.O , Apple AAPL.O et d'autres géants de la technologie.

Pour le mois de janvier, le ministère s'attend à ce que les exportations augmentent de 50 à 56 % par rapport à l'année précédente.

En décembre, les exportations de Taïwan vers les États-Unis ont augmenté de 125,9 % par rapport à l'année précédente pour atteindre le chiffre record de 22,24 milliards de dollars, tandis que les exportations vers la Chine ont augmenté de 11,3 %.

Les exportations de composants électroniques ont augmenté de 24,1 % pour atteindre 21,364 milliards de dollars.

Les importations ont augmenté de 14,9 % pour atteindre 43,04 milliards de dollars, ce qui est inférieur aux prévisions des économistes qui tablaient sur une augmentation de 28,1 %.

