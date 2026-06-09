Les exportations record de pétrole contribuent à réduire le déficit commercial américain en avril

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajouter des détails tirés du rapport, des données sur le logement et des commentaires d'analystes tout au long du texte)

* Le déficit commercial avec la Chine s'est réduit en raison de la baisse des exportations et des importations

* Les importations ont augmenté en raison d'une forte demande de biens d'équipement, en particulier d'équipements liés à l'IA

* Les exportations de services ont baissé, principalement en raison du ralentissement des voyages et des transports

par Lucia Mutikani

Le déficit commercial américain s'est réduit en avril, les exportations de produits pétroliers et de biens d'équipement ayant atteint des niveaux records, une tendance qui, si elle se maintient, mettra le commerce sur la voie d'une contribution à la croissance économique au deuxième trimestre.

Le rapport publié mardi par le département du Commerce n'a pas fait état d'impact majeur sur les flux commerciaux de la guerre soutenue par les États-Unis contre l'Iran, qui a perturbé le trafic maritime dans le détroit d'Ormuz. Les droits de douane semblent également avoir peu d'effet sur la réduction des importations. L'augmentation des dépenses des entreprises en matière d'intelligence artificielle a contribué à porter les importations de biens d'équipement à un niveau record en avril.

“La forte hausse des exportations de pétrole contribue à réduire le déficit commercial américain, les droits de douane jouant un rôle plus mineur dans le ralentissement des importations”, a déclaré Sal Guatieri, économiste senior chez BMO Capital Markets. “Bien que nous ne soyons qu'au début du trimestre, cela suggère un risque de révision à la hausse des estimations de croissance du PIB pour le deuxième trimestre.”

Le déficit commercial s'est réduit de 1,2 % pour s'établir à 55,9 milliards de dollars, ont indiqué le Bureau d'analyse économique et le Bureau du recensement du département du Commerce. Les données de mars ont été révisées à la baisse, le déficit s'établissant désormais à 56,6 milliards de dollars au lieu des 60,3 milliards de dollars précédemment annoncés. Les économistes interrogés par Reuters prévoyaient que le déficit commercial se réduirait à 56,1 milliards de dollars en avril. Les exportations ont augmenté de 2,6 % pour atteindre 327,1 milliards de dollars, un niveau record. Les exportations de biens ont bondi de 4,1 % pour atteindre un niveau record de 221,3 milliards de dollars. Les exportations de pétrole ont atteint un niveau record de 36,7 milliards de dollars, contre 27,6 milliards en mars, grâce à des volumes plus élevés et à la hausse des prix du pétrole liée au conflit au Moyen-Orient. Les États-Unis sont un exportateur net de pétrole. Les prix du brut ont dépassé les 100 dollars le baril depuis le début de la guerre fin février. La hausse des produits pétroliers, y compris le pétrole brut, a propulsé les exportations de fournitures et de matériaux industriels à un niveau record de 89,0 milliards de dollars. L'excédent commercial pétrolier du pays a atteint un niveau record de 17,7 milliards de dollars, contre 9,4 milliards en mars.

“La bonne nouvelle, c'est que la balance commerciale s'équilibre davantage en ce début de deuxième trimestre... mais la mauvaise nouvelle, c'est que la croissance des exportations semble incertaine, car elle résulte en grande partie de la hausse des prix de l'énergie liée au conflit avec l'Iran”, a déclaré Christopher Rupkey, économiste en chef chez FWDBONDS.

Les exportations de biens d'équipement ont augmenté de 4,0 milliards de dollars pour atteindre un niveau record de 70,3 milliards de dollars, grâce à la forte progression des ventes d'ordinateurs et d'avions civils. Les exportations de biens de consommation ont augmenté de 1,7 milliard de dollars.

La hausse des exportations globales a dépassé celle des importations, qui ont augmenté de 2,0 % pour atteindre 383,0 milliards de dollars en avril. Les importations de biens ont progressé de 2,1 % pour atteindre 304,9 milliards de dollars. Elles ont été soutenues par une hausse de 7,0 milliards de dollars des biens d'équipement, principalement des ordinateurs, des semi-conducteurs et des équipements de télécommunications, reflétant la frénésie de dépenses dans le domaine de l'IA.

Mais les importations de fournitures et de matériaux industriels ont baissé de 0,9 milliard de dollars en raison de la chute des volumes de produits pétroliers.

AMÉLIORATION DES PERSPECTIVES DE CROISSANCE POUR LE DEUXIÈME TRIMESTRE Le déficit commercial global sur les biens s'est réduit de 2,8 % pour s'établir à 83,7 milliards de dollars. Après correction de l'inflation, le déficit commercial sur les biens s'est réduit de 1,5 milliard de dollars, soit 1,8 %, pour s'établir à 84,3 milliards de dollars. Le commerce a pesé sur le produit intérieur brut pendant deux trimestres consécutifs.

“Les dernières données commerciales sont de bon augure pour le PIB si l'on exclut le commerce de l'or”, a déclaré Stephen Brown, économiste en chef pour l'Amérique du Nord chez Capital Economics.

L'estimation du PIB de la Réserve fédérale d'Atlanta pour le deuxième trimestre s'établit à un taux annualisé de 3,3 %. L'économie a progressé de 1,6 % au premier trimestre.

Les actions à Wall Street s'échangeaient en baisse. Le dollar s'est affaibli face à un panier de devises. Les rendements des bons du Trésor américain ont reculé.

Le déficit commercial des États-Unis avec la Chine s'est réduit de 2,6 milliards de dollars pour s'établir à 12,0 milliards de dollars, les exportations et les importations ayant toutes deux diminué. Les États-Unis ont enregistré des déficits commerciaux avec Taïwan, le Vietnam, le Mexique, l'Union européenne, le Canada et la Corée du Sud, entre autres pays.

L'administration du président Donald Trump a défendu sa politique commerciale protectionniste, la jugeant nécessaire pour remédier à ces déséquilibres. L'excédent commercial avec le Royaume-Uni a baissé de 3,8 milliards de dollars pour s'établir à 2,6 milliards de dollars en avril, reflétant une baisse tant des exportations que des importations.

Les exportations de services ont baissé de 0,4 milliard de dollars pour s'établir à 105,8 milliards de dollars en avril, tirées vers le bas par la faiblesse des services de voyage, de transport, d'entretien et de réparation. Les exportations d'autres services aux entreprises ont toutefois augmenté. Les importations de services ont bondi de 1,3 milliard de dollars pour atteindre 78,0 milliards de dollars, grâce à la progression des services de transport, de voyage et d'assurance.

Le marché immobilier montre des signes timides de stabilisation, même si la hausse des taux hypothécaires due à la guerre et la pénurie persistante de logements continuent de peser sur le secteur.

Les ventes de logements existants ont bondi de 3,2 % en mai pour atteindre un taux annuel corrigé des variations saisonnières de 4,170 millions d'unités, a indiqué l'Association nationale des agents immobiliers dans un rapport distinct. Les reventes de logements, comptabilisées à la signature du contrat, ont augmenté de 3,2 % en glissement annuel en mai. La guerre attise l'inflation, faisant grimper les rendements des bons du Trésor américain, auxquels les taux hypothécaires sont indexés.

Le taux moyen des prêts hypothécaires à taux fixe sur 30 ans, très prisés, a augmenté d'environ 50 points de base depuis le début de la guerre. Les perspectives d'une baisse des taux d'intérêt par la Réserve fédérale s'estompant à mesure que l'inflation augmente et que le marché du travail fait preuve de résilience, les taux hypothécaires devraient rester élevés.

Le gouvernement devrait annoncer mercredi que l'indice des prix à la consommation a bondi de 4,2 % en glissement annuel en mai, selon une enquête de Reuters auprès d'économistes, ce qui constituerait la plus forte hausse depuis avril 2023. L'IPC avait augmenté de 3,8 % en avril.

L'inflation dépasse la croissance des salaires. Le prix médian des logements existants a atteint 429 300 dollars le mois dernier, en hausse de 1,3 % par rapport à l'année dernière. Le stock de logements existants a augmenté pour atteindre 1,55 million, soit une hausse de 0,6 % par rapport à l'année dernière.

“La nouvelle hausse des taux hypothécaires depuis le début de la guerre, et la baisse correspondante des demandes d'achat, suggèrent que les ventes stagneront au mieux au cours des deux prochains mois”, a déclaré Oliver Allen, économiste senior pour les États-Unis chez Pantheon Macroeconomics.