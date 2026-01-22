Les exportations japonaises augmentent pour le quatrième mois consécutif, mais la baisse de régime aux États-Unis assombrit les perspectives

Exportations de décembre +5,1% en glissement annuel contre +6,1% prévu par les sondages Reuters

Les importations augmentent de 5,3% d'une année sur l'autre contre une prévision de +3,6%

Les expéditions à destination des États-Unis sont en baisse de 11,1% en glissement annuel après un fort rebond

Le coup de pouce temporaire lié à la baisse des droits de douane américains est terminé, selon un analyste

(Ajout de détails, commentaires d'analystes tout au long de l'article) par Makiko Yamazaki

Les exportations japonaises ont augmenté pour un quatrième mois consécutif en décembre grâce à une demande solide liée aux centres de données, ont montré les données du gouvernement jeudi, mais une baisse des expéditions vers les États-Unis a jeté des doutes sur le maintien de la croissance dans les mois à venir.

Les exportations totales en valeur ont augmenté de 5,1 % en glissement annuel en décembre, selon les données, ce qui est inférieur à la prévision médiane du marché qui tablait sur une augmentation de 6,1 % et après une hausse de 6,1 % en novembre.

Les exportations vers les États-Unis ont chuté de 11,1 % en décembre par rapport à l'année précédente, après avoir rebondi pour la première fois en huit mois en novembre, en raison d'un accord commercial conclu en septembre avec Washington qui a fixé un tarif de base de 15 % sur presque tous les biens.

"Le coup de pouce temporaire dû à la réduction des incertitudes concernant les droits de douane de Trump (après l'accord commercial) s'est largement dissipé en novembre", a déclaré Koki Akimoto, économiste à l'Institut de recherche de Daiwa.

"À partir de maintenant, nous verrons davantage les impacts à long terme des tarifs douaniers. Nous ne pouvons pas exclure la possibilité que les effets des droits de douane de Trump commencent à se matérialiser plus complètement lorsque les détaillants répercuteront les coûts des droits de douane sur les consommateurs", a-t-il ajouté.

Les exportations vers d'autres pays ont été solides en décembre, celles vers l'Asie ayant bondi de 10,2 % en raison de la forte demande de puces et d'appareils électroniques pour les centres de données, dans un contexte de boom de l'intelligence artificielle. Les exportations vers la Chine ont augmenté de 5,6 %.

Les importations totales ont augmenté de 5,3 % en décembre par rapport à l'année précédente, alors que le marché prévoyait une hausse de 3,6 %.

En conséquence, le Japon a enregistré un excédent commercial de 105,7 milliards de yens (667,13 millions de dollars), alors qu'un sondage Reuters prévoyait un excédent de 356,6 milliards de yens.

Pour l'ensemble de l'année 2025, les exportations ont augmenté de 3,1 % par rapport à l'année précédente, le Japon ayant échappé au coup dur des droits de douane américains.

Les importations n'ont augmenté que de 0,3 %, reflétant en partie la baisse des prix de l'énergie. En conséquence, le déficit commercial du Japon s'est réduit de 52,9 % pour atteindre 2,7 trillions yens l'année dernière.

L'impact moins important que prévu des tarifs douaniers a conduit le gouvernement japonais à réviser ses prévisions de croissance économique pour l'année fiscale se terminant en mars à 1,1 %, contre 0,7 % précédemment.

Dans un contexte d'apaisement des inquiétudes concernant les frictions commerciales, la Banque du Japon a relevé son taux directeur à 0,75 %, son plus haut niveau depuis 30 ans, en décembre.

La banque centrale devrait signaler qu'elle est prête à procéder à de nouvelles hausses de taux lors de sa réunion de politique générale de deux jours qui se termine vendredi, étant donné que les chutes récentes du yen et les perspectives de gains salariaux solides maintiennent les décideurs politiques attentifs à la maîtrise de la pression inflationniste. (1 $ = 158,4400 yens)