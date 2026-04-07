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Les exportations du CPC sont stables, selon le Kazakhstan
information fournie par Reuters 07/04/2026 à 08:23

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Modifie la date, ajoute une citation dans le troisième paragraphe, ajoute des précisions tout au long)

Le ministère de l'énergie du Kazakhstan a déclaré mardi que les expéditions de pétrole via le Caspian Pipeline Consortium étaient stables après que l'armée russe a déclaré que l'Ukraine avait endommagé les installations de chargement du consortium international dans la mer Noire.

Le ministère russe de la défense a déclaré lundi que l'Ukraine avait attaqué les installations du complexe de transbordement maritime dans le port de Novorossiysk pendant la nuit, endommageant un point d'amarrage pour le consortium de l'oléoduc de la mer Caspienne et provoquant l'incendie de quatre réservoirs de produits pétroliers, ont rapporté les médias russes.

"Le travail de notre secteur pétrolier est stable et les exportations du CPC restent stables", a déclaré à la presse le vice-ministre kazakh de l'énergie, Sungat Yesimkhanov.

Le terminal CPC, situé au sud-ouest de Novorossiysk, traite 80 % des exportations de brut du Kazakhstan.

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