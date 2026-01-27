Les exportations de pétrole et de GNL de la côte américaine du golfe du Mexique ont été nulles dimanche en raison du gel, selon une société de suivi des navires

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout du nombre d'exportations de GNL au paragraphe 5)

Les exportations de pétrole brut et de gaz naturel liquéfié en provenance des ports américains de la côte du Golfe du Mexique sont tombées à zéro dimanche avant de remonter lundi, après qu'une énorme tempête hivernale a balayé le pays, selon le service de suivi des navires Vortexa. Une tempête arctique s'est abattue sur les États-Unis ces derniers jours, mettant à rude épreuve l'infrastructure énergétique et les réseaux électriques. Selon les estimations de certains analystes, jusqu'à 2 millions de barils par jour de production pétrolière ont été interrompus au cours du week-end en raison du temps glacial.

Les fermetures de ports, édictées à titre de précaution pendant les intempéries afin de prévenir les incidents et de minimiser la congestion portuaire, ont réduit les exportations, a déclaré Samantha Santa Maria-Hartke, responsable de l'analyse des marchés chez Vortexa. Les exportations ont rebondi lundi avec des flux supérieurs aux normes saisonnières, a-t-elle ajouté, suite à la réouverture des ports.

Les exportations de pétrole brut s'élevaient à environ 4,2 millions de bpj samedi, puis sont tombées à zéro dimanche avant de remonter à 4,4 millions de bpj lundi, selon les données de Vortexa.

Les exportations de GNL sont passées de 159 millions de tonnes métriques par an (mtpa) samedi à zéro dimanche. Elles sont remontées à 83,1 millions de tonnes métriques par an lundi, selon les données.

Les exportations de gaz de pétrole liquéfié, tels que le propane et le butane, ont chuté de 75 % à 739 454 bpj de samedi à dimanche, a déclaré Vortexa.