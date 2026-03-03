Les exportations de pétrole du Venezuela ont chuté en février en raison de la perte de la Chine, mais des cargaisons plus importantes sont à venir

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* L'augmentation des cargaisons à destination des États-Unis et de l'Europe n'a pas compensé la baisse des exportations vers l'Asie

* Les superpétroliers se dirigeant vers le Venezuela pourraient accélérer les exportations en mars

* La production de brut a atteint 1,05 million de bpj au début du mois de mars

* Les stocks de pétrole sont restés élevés à la fin du mois de février

(Ajout d'un graphique, d'un contexte et de données aux paragraphes 7 à 13) par Marianna Parraga

Les exportations de pétrole du Venezuela ont chuté de 6,5 % en février par rapport au mois précédent, pour atteindre quelque 737 000 barils par jour. En effet, l'augmentation des expéditions vers les États-Unis et l'Europe n'a pas pu compenser entièrement la perte de ce qui était le principal marché du pays de l'OPEP, la Chine, selon les données de surveillance des navires et les documents de la compagnie nationale PDVSA.

Washington contrôle les exportations de pétrole du pays sud-américain depuis début janvier, lorsque les forces américaines ont capturé le président vénézuélien Nicolas Maduro. Les sociétés de négoce Trafigura et Vitol, ainsi que le producteur américain Chevron CVX.N , exportent désormais la plus grande partie des barils vénézuéliens avec l'autorisation des États-Unis.

Même si Chevron et les négociants ont envoyé davantage de cargaisons vers les États-Unis, l'Europe et les Caraïbes le mois dernier, l'augmentation n'a pas suffi à compenser la baisse de 67 % des exportations vers l'Asie, qui se sont élevées en moyenne à 48 000 bpj, contre 145 000 bpj en janvier et plus de 600 000 bpj l'année dernière.

Le manque de très gros transporteurs de brut pour acheminer des cargaisons plus importantes a également limité les exportations du Venezuela, dont le principal port pétrolier, Jose, traite environ 70 % du total des cargaisons, ce qui crée un besoin de navires plus grands pour réduire les temps de chargement.

Dans l'ensemble, les exportations de pétrole en février ont été inférieures de 6,5 % à celles de janvier et de 19 % à celles du même mois de 2025. Les maisons de commerce ont exporté un total de 26,9 millions de barils depuis qu'elles ont commencé à commercialiser et à expédier le brut et le carburant du pays le mois dernier, selon les données, sur les quelque 40 millions de barils vendus jusqu'à présent sous la surveillance des États-Unis.

Les exportations directes du Venezuela vers les États-Unis ont augmenté de 32 % pour atteindre environ 375 000 bpj, tandis que les expéditions vers l'Europe ont été multipliées par neuf pour atteindre 158 000 bpj, la société espagnole Repsol REP.MC étant en tête des achats dans cette région.

Les exportations de Chevron vers ses propres raffineries et vers d'autres aux États-Unis et ailleurs ont chuté de 5 % à 209 000 bpj en février. La major américaine, qui est le principal partenaire de la compagnie nationale PDVSA, a vendu le mois dernier sa première cargaison de brut lourd vénézuélien au raffineur indien Reliance Industries RELI.NS depuis 2023, ce qui pourrait bientôt déboucher sur des exportations plus importantes.

Avec au moins une demi-douzaine de superpétroliers naviguant vers le Venezuela pour prendre des cargaisons, les exportations devraient s'accélérer en mars, en particulier vers l'Inde , selon les données.

Les exportations de pétrole du Venezuela se sont élevées en moyenne à 847 000 bpj l'année dernière, la Chine absorbant les trois quarts du total. Le président américain Donald Trump a déclaré que le pays asiatique pouvait acheter du pétrole vénézuélien, mais à des prix de marché équitables.

Le conflit entre les États-Unis et l'Iran et les nouvelles licences accordées par le département du Trésor américain ces dernières semaines devraient également élargir le groupe d'entreprises exportant et raffinant le pétrole vénézuélien, ce qui pourrait permettre aux cargaisons d'atteindre de nouvelles destinations.

L'accélération des exportations pourrait contribuer à réduire les stocks, qui sont restés élevés à la fin du mois de février, à 12,7 millions de barils à Jose, le deuxième niveau mensuel le plus élevé depuis 2025, et à 26 millions de barils dans le pays, selon les données de la société de conseil Kpler.

Les importations de naphta du Venezuela, à la fois pour diluer son pétrole extra lourd et pour produire de l'essence, ont augmenté à 105 000 bpj, contre 32 000 bpj le mois précédent, selon les données d'expédition.

La production de brut du pays a augmenté pour atteindre environ 1,05 million de bpj début mars, contre 878 000 bpj début janvier, dans un contexte de réduction de la production de pétrole, selon des chiffres indépendants.