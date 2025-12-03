Les exportations de pétrole du Venezuela dépassent les 900 000 bpj malgré les pressions américaines, selon les données disponibles

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Les exportations ont augmenté de 3 % par rapport à octobre pour atteindre la troisième moyenne mensuelle la plus élevée de l'année

*

L'augmentation des importations de naphta a aidé PDVSA à compenser les effets de l'incendie d'un upgrader

*

Les exportations vers la Chine représentent 80 % du total, les expéditions vers les États-Unis ont augmenté

par Marianna Parraga

Les exportations de pétrole du Venezuela ont légèrement augmenté pour atteindre 921 000 barils par jour (bpj) en novembre, la troisième moyenne mensuelle la plus élevée depuis le début de l'année, car le pays a utilisé plus de diluants pour produire des qualités exportables, selon les données et les documents d'expédition. Le producteur de l'OPEP est soumis à une pression politique croissante de la part des États-Unis, qui ont frappé une vingtaine de bateaux de contrebande de drogue présumés dans les Caraïbes et menacé d'étendre les opérations militaires à des cibles terrestres dans le pays sud-américain. Le mois dernier, un grand incendie s'est déclaré dans une usine de valorisation du pétrole, ce qui a entraîné la fermeture de l'installation et réduit la capacité de la société publique PDVSA à produire des qualités de brut valorisées.

Toutefois, PDVSA a récemment augmenté ses importations de naphta pour l'utiliser comme diluant dans sa production de pétrole extra-lourd et pour produire de l'essence destinée à la distribution nationale, ce qui a permis au pays d'éviter une chute de ses exportations en novembre, comme le montrent des documents de la société.

Le mois dernier, les exportations de brut et de carburant du Venezuela ont augmenté de 3 % par rapport à octobre, mais sont restées inférieures de 5 % à celles de la même période de l'année dernière, selon les données basées sur les mouvements des navires-citernes.

La principale destination du pétrole vénézuélien reste la Chine, qui a reçu environ 80 % des exportations totales, soit quelque 746 000 bpj.

Le Venezuela a augmenté ses exportations de pétrole vers les États-Unis, effectuées par Chevron CVX.N , partenaire de PDVSA, à quelque 150 000 bpj, contre 128 000 bpj en octobre. Cuba, allié politique, a reçu quelque 24 000 bpj de brut vénézuélien, d'essence et de carburéacteur.

Les exportations vénézuéliennes de sous-produits pétroliers et de produits pétrochimiques ont également augmenté, passant de 195 000 tonnes en octobre à 277 000 tonnes, selon les données.

Les importations de brut léger et de carburant ont plus que doublé, passant de 74 000 bpj en octobre à quelque 167 000 bpj, Chevron fournissant du naphta lourd américain à ses coentreprises en vertu d'une autorisation américaine, et PDVSA recevant également du naphta importé de fournisseurs tels que la Russie.

La présence de navires militaires américains dans la mer des Caraïbes n'a pas interrompu les importations ou les exportations de pétrole du Venezuela le mois dernier, tandis que les stocks ont aidé PDVSA à compenser la baisse du traitement du pétrole dans la ceinture de l'Orénoque, selon les données et les documents.