CAC 40
7 783,90
+0,39%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Les exportations de pétrole du consortium de l'oléoduc caspien ont augmenté de 6 % en juillet, selon des sources
information fournie par Reuters 13/08/2025 à 10:23

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le Caspian Pipeline Consortium (CPC) a augmenté ses exportations de pétrole en juillet pour atteindre 6,551 millions de tonnes, contre 6,177 millions de tonnes en juin, selon deux sources industrielles et les calculs de Reuters.

Le chiffre de juillet équivaut à 1,67 million de barils par jour, contre 1,63 million de bpj en juin.

Pétrole et parapétrolier

Valeurs associées

CHEVRON
154,440 USD NYSE +0,59%
ENI
14,850 EUR MIL -0,47%
EXXON MOBIL
106,120 USD NYSE +0,23%
Gaz naturel
4,15 USD NYMEX -0,46%
Pétrole Brent
65,87 USD Ice Europ -0,36%
Pétrole WTI
62,85 USD Ice Europ -0,35%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

