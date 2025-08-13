Les exportations de pétrole du consortium de l'oléoduc caspien ont augmenté de 6 % en juillet, selon des sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le Caspian Pipeline Consortium (CPC) a augmenté ses exportations de pétrole en juillet pour atteindre 6,551 millions de tonnes, contre 6,177 millions de tonnes en juin, selon deux sources industrielles et les calculs de Reuters.

Le chiffre de juillet équivaut à 1,67 million de barils par jour, contre 1,63 million de bpj en juin.