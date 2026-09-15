Les exportations de cuivre du Congo ont atteint des niveaux records, les ventes vers les États-Unis et l'Europe ayant doublé

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* La part des États-Unis et de l'Europe dans les ventes de cuivre congolais a doublé par rapport aux niveaux de 2025

* Le Congo mène une « offensive de diversification des exportations », selon un rapport

* La Chine reste au cœur des enjeux alors que les États-Unis et l'UE cherchent à nouer des relations concurrentes dans le secteur minier

par Fiston Mahamba

Les exportations de cuivre de la République démocratique du Congo ont atteint un niveau record de 1.72 million de tonnes au premier semestre 2026, tandis que la part expédiée vers les États-Unis et l’Europe a doublé par rapport aux niveaux de 2025, alors que Kinshasa s’efforçait de diversifier ses exportations de minerais stratégiques au-delà de la Chine, selon un rapport officiel consulté par Reuters.

Le Congo, premier producteur mondial de cobalt et deuxième producteur de cuivre, se trouve au cœur d’une course mondiale aux minerais stratégiques. Des entreprises chinoises, notamment CMOC 603993.SS , Huayou Cobalt 603799.SS et Zijin 601899.SS , dominent une grande partie du secteur, tandis que les États-Unis et l’Union européenne ont intensifié leurs efforts pour s’assurer des chaînes d’approvisionnement alternatives.

Les exportations de cuivre ont augmenté pour atteindre 1.724.217 tonnes entre janvier et juin, contre 1.650.189 tonnes un an plus tôt, selon le rapport statistique du ministère des Mines portant sur le premier semestre. Les exportations de cobalt ont quant à elles baissé de 6,4%, passant de 43.930 tonnes à 41.140 tonnes, en raison des quotas d’exportation imposés par Kinshasa.

L’« OFFENSIVE DE DIVERSIFICATION » DU CONGO

Depuis la signature d’un partenariat stratégique sur les minerais avec Washington en décembre 2025, la société minière d’État Gecamines a eu recours à des accords d’achat avec les négociants Mercuria et Glencore GLEN.L pour commercialiser sa part de cuivre provenant des principales mines, y compris des exploitations liées à la Chine, sur des marchés alternatifs.

« Le premier semestre 2026 a été marqué par la mise en œuvre de l’offensive de diversification des exportations », indique le rapport.

La part des ventes de cuivre destinées aux États-Unis et à l’Europe a doublé par rapport aux niveaux de 2025, le Congo cherchant à réduire sa dépendance vis-à-vis des circuits commerciaux chinois et à monétiser ses participations dans Tenke Fungurume Mining, Kamoto Copper Company et d’autres entreprises, précise le rapport. Celui-ci ne fournit toutefois pas de chiffres sur les volumes de vente.

Le ministère congolais des Mines n’a pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

Le Congo a également interdit en juin les exportations de concentrés de cuivre et de cobalt, bien que les exportations de concentré de cuivre au premier semestre aient tout de même totalisé 151.202 tonnes, contenant 50.629 tonnes de cuivre.

Frontier Mining (du groupe Eurasian Resources Group), la société chinoise Kinsenda Copper Company, Everbright Mining et Sabwe Mining ont été les principaux exportateurs de concentrés de cuivre.

La mine de Kisanfu, exploitée par CMOC, a été le premier exportateur d’hydroxyde de cobalt, avec 24.825 tonnes expédiées, devançant KCC (Glencore) et Metalkol (ERG), selon le rapport.