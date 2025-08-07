Les exportations brésiliennes d'automobiles vont bondir grâce à l'Argentine ; les droits de douane affectent les ventes locales

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Une refonte complète avec des données sur l'Argentine et les ventes locales) par Alberto Alerigi

Les exportations brésiliennes d'automobiles devraient augmenter beaucoup plus que prévu en 2025, a déclaré jeudi l'association des constructeurs automobiles Anfavea, attribuant la révision à la hausse de ses prévisions à la forte demande de l'Argentine voisine.

L'augmentation des exportations devrait aider l'industrie à compenser les ventes locales plus faibles que prévu, alors que les taux d'intérêt élevés et les incertitudes liées aux droits de douane américains pèsent sur le marché brésilien.

Anfavea prévoit désormais que les livraisons d'automobiles de la plus grande économie d'Amérique latine augmenteront de 38,4 % en glissement annuel pour atteindre 552 000 unités, contre une estimation précédente d'une augmentation de 7,5 % pour atteindre 428 000 véhicules.

Cette évolution est "principalement due au marché argentin", a déclaré à la presse Igor Calvet, président de l'Anfavea, alors que les données montrent que les expéditions vers la première destination des exportations automobiles du Brésil ont plus que doublé depuis le début de l'année.

Entre janvier et juillet, selon l'association, les exportations vers l'Argentine ont augmenté de 156,5 % en glissement annuel pour atteindre 183 905 unités, portant la part de ce pays dans les exportations automobiles du Brésil à 58,9 %, contre 35,1 % en 2024.

L'Argentine et le Brésil font partie du bloc commercial sud-américain Mercosur. Le président argentin Javier Milei a mis en œuvre des mesures d'austérité dans le pays dans le cadre d'une crise marquée par une forte inflation.

Les autres destinations clés des exportations automobiles brésiliennes sont la Colombie, le Chili, l'Uruguay et le Mexique, bien que ces deux derniers pays aient connu une baisse des expéditions au cours des sept premiers mois de l'année.

Anfavea a également revu ses estimations concernant les ventes d'automobiles au Brésil en 2025. Elle prévoit désormais une augmentation de 5 % en glissement annuel pour atteindre 2,765 millions d'unités, contre une prévision précédente de 6,3 %.

Elle a attribué cette révision aux taux d'intérêt locaux élevés. Le taux de référence brésilien est actuellement de 15 %, le plus élevé depuis près de vingt ans.

Anfavea a également cité les incertitudes économiques liées à la guerre commerciale déclenchée par le président américain Donald Trump. "Il y a une incertitude significative concernant ce qui se passera sur le marché des camions à la lumière des droits de douane sur les importations américaines", a déclaré Igor Calvet.

"Environ 60 % à 70 % des produits brésiliens sont transportés par la route, et ces droits de douane ont un impact indirect sur les immatriculations de véhicules dans ce segment", a-t-il noté, car la demande de transport diminuerait si moins de produits étaient expédiés.

Anfavea a maintenu ses prévisions pour la production automobile brésilienne en 2025, soit une augmentation de 7,8 % à 2,749 millions d'unités.