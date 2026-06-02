Les exportations américaines de GNL ont baissé en mai en raison de travaux de maintenance, tandis que la part de l'Asie a augmenté

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Curtis Williams

Les exportations américaines de gaz naturel liquéfié ont chuté à 10,2 millions de tonnes métriques (MT) en mai, leur plus bas niveau cette année si l'on exclut le mois de février, plus court, les opérations de maintenance saisonnières ayant freiné la production, selon les données préliminaires de la société financière LSEG.

Cette baisse s'explique par des arrêts planifiés dans plusieurs usines d'exportation, les opérateurs ayant procédé à la maintenance de printemps après avoir reporté ces travaux plus tôt dans l'année afin de répondre à une forte demande.

Cheniere Energy LNG.N et certains exportateurs américains avaient reporté la maintenance de leurs installations en mars afin de maximiser les expéditions vers l’Asie, dans un contexte de perturbations de l’approvisionnement liées à la réduction des livraisons du Qatar, qui a entraîné une perte de près de 20 % des volumes mondiaux.

À Freeport LNG, au Texas, l’un des trois trains de liquéfaction a été mis hors service pour un entretien programmé à partir de la mi-mai, tandis que Cameron LNG, en Louisiane, a réduit sa demande en gaz d’alimentation, invoquant l’entretien annuel du train 2 et les travaux en cours sur le gazoduc qui alimente l’usine.

Golden Pass LNG, au Texas, a vu ses apports de gaz tomber à un niveau proche de zéro pendant plusieurs jours début mai, alors qu’elle poursuivait la mise en service de l’usine, et l’installation Sabine Pass de Cheniere, en Louisiane, a signalé une forte baisse des flux de gaz d’alimentation à la mi-mai en raison de travaux de maintenance.

Malgré une baisse des exportations globales, les expéditions vers l’Asie ont atteint leur plus haut niveau depuis un an. Les États-Unis ont exporté 3,68 millions de tonnes vers l’Asie en mai, soit un peu moins de 36 % du total des expéditions, contre 2,71 millions de tonnes en avril, selon les données de suivi des navires de LSEG.

Cette augmentation reflète un arbitrage de prix, le benchmark asiatique JKM JKMc1 s'échangeant avec une prime par rapport au TTF européen TRNLTTFMc1 .

Les prix spot du GNL en Asie ont légèrement baissé en mai mais sont restés élevés, le JKM s'établissant en moyenne à 17,75 dollars par million d'unités thermiques britanniques (mmBtu), contre 17,92 dollars en avril. L'indice de référence s'est maintenu à environ 10 % au-dessus du TTF européen, qui s'est établi en moyenne à 16,11 dollars par mmBtu, contre 15,34 dollars en avril.

L'Europe est restée la principale destination des exportations américaines de GNL, avec 5,13 millions de tonnes, soit un peu plus de 50 % des expéditions. Ce chiffre est toutefois en baisse par rapport aux 6,14 millions de tonnes, soit près de 56 %, enregistrées en avril, selon les données de suivi des navires de LSEG.

Les exportations vers l'Amérique latine ont atteint 600 000 tonnes, soit environ 6 % des volumes totaux, leur plus haut niveau depuis le début de la guerre américano-israélienne contre l'Iran, selon les données de suivi des navires de LSEG.

Les exportations des États-Unis vers l'Amérique latine avaient diminué depuis le début de la guerre, selon les données de LSEG.

L'Égypte a réduit ses achats, important environ 300 000 tonnes, soit environ la moitié de son volume mensuel habituel de 600 000 tonnes, selon les données de LSEG.

Ailleurs, deux cargaisons ont été livrées à des pays africains, tandis qu'un peu plus de 3 % des cargaisons de GNL américain restaient en mer à la fin du mois, indiquant une disponibilité pour les acheteurs au comptant.

Malgré une baisse de la production américaine de GNL, les données préliminaires de LSEG montrent que les exportations mondiales de GNL sont restées relativement stables à 33,8 millions de tonnes en mai, en légère baisse par rapport aux 33,99 millions de tonnes d'avril et en recul par rapport aux 35,66 millions de tonnes de mars.