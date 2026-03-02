Les exportations américaines de GNL ont augmenté en février ; la nouvelle production pourrait contribuer à combler le déficit d'approvisionnement du Qatar

2 mars - Les exportations américaines de gaz naturel liquéfié ont augmenté de plus de 17 % le mois dernier par rapport à l'année précédente, grâce à l'augmentation de la production de l'usine de Venture Global VG.N à Plaquemines en Louisiane et à la mise en service par Cheniere LNG.N d'unités supplémentaires sur son site de Corpus Christi, selon les données préliminaires de la société financière LSEG.

Les États-Unis sont le premier exportateur mondial de GNL et des signes indiquent déjà que la production sera encore plus élevée en mars, ce qui les place en bonne position pour combler les déficits d'approvisionnement à un moment où les exportations de GNL du Qatar ont été interrompues en raison de la guerre avec l'Iran.

* En février, les États-Unis ont exporté 9,94 millions de tonnes métriques de gaz super réfrigéré, contre 8,2 millions de tonnes pour la même période en 2025, selon les données préliminaires. Toutefois, les exportations ont baissé par rapport aux 11,3 millions de tonnes de janvier et au record de 11,5 millions de tonnes de décembre, en raison d'un mois civil plus court.

* Plaquemines a représenté 2 millions de tonnes des flux, contre 600 000 tonnes l'année dernière, tandis que les exportations de Corpus Christi sont passées de 1,3 million de tonnes au cours du même mois l'année dernière à 1,8 million de tonnes.

* Golden Pass, une coentreprise entre QatarEnergy et Exxon Mobil XOM.N , devrait produire son premier GNL ce mois-ci, et Venture Global a déclaré que son installation de Plaquemines pourrait produire 7 millions de tonnes de plus que qu'elle est autorisée à exporter.

* Avec des prix au Dutch Title Transfer Facility de 11,23 dollars par million d'unités thermiques britanniques et au Japan-Korea Marker JKM de 10,82 dollars par million d'unités thermiques britanniques, l'Europe a connu des prix légèrement plus élevés que l'Asie et est restée le marché de prédilection pour le GNL américain.

* Les États-Unis ont exporté 7,66 millions de tonnes de GNL vers l'Europe, soit 77 % des ventes totales, contre 9,46 millions de tonnes, soit 83 % du total en janvier, selon les données de suivi des navires de LSEG.

* Les exportations vers l'Asie ont augmenté pour atteindre 970 000 tonnes, soit un peu plus de 9,7 % du total des exportations américaines de GNL, contre 690 000 tonnes, soit environ 6 % du total en janvier.

* Les exportations vers l'Amérique latine ont légèrement augmenté, passant de 490 000 tonnes en janvier à 520 000 tonnes.

* L'Égypte, qui est passée du statut d'exportateur net de GNL à celui d'acheteur majeur en raison des pénuries de gaz naturel, a acheté 500 000 tonnes en février, soit le même volume qu'en janvier, selon les données.