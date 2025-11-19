Les exportateurs indiens de produits de la mer se redressent après l'annonce de la suspension des importations japonaises par la Chine

Les exportateurs indiens de produits de la mer ont fait un bond de 11 % mercredi après que les médias ont rapporté que la Chine avait informé le Japon de son intention de suspendre les importations en provenance de ce pays, une décision qui pourrait déplacer la demande vers d'autres fournisseurs tels que l'Inde.

Il y a quelques mois, Pékin a partiellement assoupli les restrictions imposées aux produits de la mer japonais. Toutefois, le renouvellement potentiel de l'interdiction pourrait porter un coup dur aux entreprises qui espèrent retrouver l'accès à un marché qui représentait autrefois plus de 20 % des exportations japonaises de produits de la mer.

D'un autre côté, une augmentation potentielle de la demande chinoise pourrait offrir une bouée de sauvetage aux exportateurs indiens de fruits de mer pénalisés par les droits de douane élevés imposés par les États-Unis, le plus grand marché pour l'Inde, avec des clients comprenant de grands détaillants tels que Walmart WMT.N et Kroger KR.N .

Les exportations totales de produits de la mer en provenance de l'Inde se sont élevées à 7,4 milliards de dollars l'année dernière, les crevettes représentant 40 %.

La question des droits de douane pesant sur les expéditions, les entreprises ont cherché à diversifier leurs marchés d'exportation, a déclaré Vincent K Andrews, analyste de la recherche sur les actions chez Geojit Financial Services. Toute nouvelle opportunité est une bonne nouvelle pour le secteur, a-t-il ajouté.

Les actions d'Avanti Feeds AVNT.NS ont clôturé en hausse d'environ 10 %, soit le gain intrajournalier le plus important depuis plus de deux mois. Coastal Corporation COAS.NS a grimpé de 5 %. La société avait annoncé en avril son intention d'accroître ses exportations vers la Chine et d'autres pays dans le cadre d'une stratégie visant à réduire sa dépendance à l'égard du marché américain.

À la fin du mois d'août, l'administration américaine du président Donald Trump avait imposé des droits de douane allant jusqu'à 50 % sur les expéditions indiennes.

Cela a entraîné une chute de près de 9 % en glissement annuel des exportations vers les États-Unis en octobre, selon les données du ministère du Commerce.

La semaine dernière, le cabinet indien a approuvé un programme de dépenses de 450,6 milliards de roupies pour soutenir les exportateurs dans les secteurs à forte intensité de main-d'œuvre tels que le textile, la bijouterie et les produits de la mer, en particulier les crevettes.

(1 $ = 88,5700 roupies indiennes)