Les exportateurs indiens de produits de la mer profitent de l'annonce de la suspension des importations japonaises par la Chine
Les exportateurs indiens de produits de la mer ont fait un bond de 11 % mercredi à la suite d'informations parues dans les médias selon lesquelles la Chine aurait informé le Japon de son intention de suspendre les importations en provenance de ce pays, ce qui pourrait orienter la demande vers d'autres fournisseurs tels que l'Inde.

Une hausse potentielle de la demande pourrait offrir une bouée de sauvetage aux exportateurs indiens de produits de la mer, pressés par les droits de douane élevés imposés par les États-Unis, le plus grand marché du pays, avec des clients comprenant de grands détaillants tels que Walmart WMT.N et Kroger KR.N .

Les exportations totales de produits de la mer en provenance de l'Inde se sont élevées à 7,4 milliards de dollars l'année dernière, les crevettes représentant 40 % de ces exportations.

La question des droits de douane pesant sur les expéditions, les entreprises ont cherché à diversifier leurs marchés d'exportation, a déclaré Vincent K Andrews, analyste de la recherche sur les actions chez Geojit Financial Services. Toute nouvelle opportunité est une bonne nouvelle pour le secteur, a ajouté M. Andrews.

Les actions de l'exportateur de crevettes Avanti Feeds

AVNT.NS ont augmenté de 11%, leur plus grand gain intraday en plus de deux mois, en tête de la liste des performances.

Coastal Corporation COAS.NS , qui a déclaré en avril qu'il prévoyait d'augmenter les exportations vers la Chine, a augmenté de 5%, sa plus forte hausse depuis le 24 octobre.

