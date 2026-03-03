Les exportateurs brésiliens de viande bovine se préparent aux retombées du conflit au Moyen-Orient

Les exportateurs de bœuf brésiliens s'inquiètent d'un conflit potentiellement prolongé au Moyen-Orient, qui est la destination d'environ 10% des expéditions de bœuf brésilien, a déclaré Roberto Perosa, directeur du groupe d'exportateurs de bœuf Abiec, lors d'une interview accordée à Reuters mardi.

Selon M. Perosa, les entreprises de l'Abiec estiment que 30 à 40 % des expéditions passent également par le Moyen-Orient avant d'atteindre les marchés de l'Asie du Sud-Est et de la Chine, ce qui rend la situation extrêmement préoccupante.

"Il n'y a rien que nous puissions faire", a-t-il déclaré par téléphone. "C'est hors de notre contrôle."

Selon M. Perosa, le coût du transport des produits carnés vers une zone de conflit est prohibitif. Le coût d'expédition d'un seul conteneur de bœuf d'Amérique du Sud vers le Moyen-Orient a triplé dans certains cas pour atteindre 6 000 dollars, a-t-il déclaré.

L'Abiec représente de grands conditionneurs de viande bovine cotés en bourse, notamment Minerva BEEF3.SA , JBS

Z98.F et MBRF MBRF3.SA . Ces deux derniers possèdent également des installations de transformation de la viande au Moyen-Orient, où ils ont déménagé ces dernières années après que les gouvernements locaux ont décidé de réduire leur dépendance à l'égard des importations de denrées alimentaires.

"La situation est préoccupante", a déclaré M. Perosa, ajoutant que les exportateurs brésiliens devront réduire leur production en raison de la hausse des coûts de fret et de l'incertitude logistique générale engendrée par la guerre.