Les experts appellent à la prudence vis-à-vis d'un " champion européen" de la gestion

(NEWSManagers.com) - A l'occasion du Politico Finance Summit 2020, co-organisé par Politico et L'Agefi jeudi 6 février à Paris, un panel d'experts de la gestion d'actifs a été questionné sur la concentration du secteur, en particulier les ETF, dans les mains de quelques acteurs non-européens et la nécessité de créer un " champion européen" de la gestion d'actifs.

Ugo Bassi, directeur pour les marchés financiers à la direction générale de la stabilité financière et des marchés des capitaux (DG Fisma) rattachée à la Commission européenne, a déclaré qu'il fallait " faire attention lorsque l'on parle de champions" . Selon lui, les incitations à la formation d'un champion européen de la gestion d'actifs dépendent des conditions de marché et d'un cadre réglementaire approprié. Il a ajouté qu'il ne voyait pas pour l'instant l'émergence d'un tel acteur à travers la régulation européenne du secteur.

A l'instar d'Ugo Bassi, Vanessa Casano, directrice de la division régulation de la gestion d'actifs à l'AMF, a indiqué qu'il fallait être prudent quant aux aspirations visant à créer un champion de la gestion d'actifs en Europe. " Nous avons besoin de plus de convergence entre régulateurs des états membres de l'Union européenne pour permettre aux gestionnaires de prospérer et d'être plus compétitifs à l'international," a-t-elle néanmoins souligné.

Egalement intervenante sur le panel, la responsable de la dette privée chez Tikehau Capital, Cécile Mayer-Lévi, a rappelé que dans le domaine de la gestion alternative, KKR et Blackstone, tous deux acteurs non-européens, dominaient le segment et qu'une consolidation entre gestionnaires alternatifs était nécessaire en Europe. " Les fonds souverains poussent pour que soient établies de plus larges plateformes" , a dit Cécile Mayer-Lévi.