Les études de Novo Nordisk sur la maladie d'Alzheimer pourraient apporter des réponses sur les bénéfices du GLP-1

Les essais de Novo testent le Rybelsus pour le déclin cognitif de la maladie d'Alzheimer

Les experts ne sont pas certains de l'impact du GLP-1 sur la pathologie cérébrale de la maladie d'Alzheimer

Les analystes estiment qu'un succès pourrait faire grimper les actions de Novo jusqu'à 10 %

par Deena Beasley et Julie Steenhuysen

Les études de Novo Nordisk NOVOb.CO attendues au début du mois prochain donneront l'indication la plus solide à ce jour pour savoir si les médicaments GLP-1 - une classe utilisée par des millions de personnes pour le diabète et la perte de poids - peuvent ralentir la progression de la maladie d'Alzheimer.

Deux essais, décrits par Novo comme un "billet de loterie ", testent son ancienne pilule contre le diabète, Rybelsus, qui contient le même ingrédient actif - le semaglutide - qu'Ozempic et Wegovy, sur des milliers de personnes atteintes d'une forme légère de la maladie d'Alzheimer. L'objectif est de réduire le taux de déclin cognitif des patients d'au moins 20 %.

Les spécialistes de la maladie d'Alzheimer estiment que ce succès ouvrirait la voie à un nouveau traitement pratique pour ralentir la progression de cette maladie mentale caractérisée par la présence de plaques amyloïdes toxiques dans le cerveau et qui touche 50 millions de personnes dans le monde.

Quels que soient les résultats, les chercheurs s'attendent à glaner des indices importants pour de futures études sur le comment et le pourquoi de ces types de médicaments, dont Zepbound et Mounjaro d'Eli Lilly LLY.N , qui pourraient être utiles contre la maladie.

"Il y a vraiment là une chance de transformation", a déclaré Maria Carrillo, responsable scientifique de l'Alzheimer's Association.

Elle et d'autres experts de la maladie d'Alzheimer ont déclaré à Reuters qu'il n'est pas clair comment les médicaments qui ciblent le récepteur GLP-1 ont un impact sur le cerveau.

La plupart des données utilisées dans les essais soutenaient l'utilisation des GLP-1 chez les patients atteints de démence associée au diabète et à l'obésité.

Les études sur la maladie d'Alzheimer ont été lancées en 2021 sur la base de données animales et de l'analyse d'études humaines montrant une réduction du risque de démence ou de maladie d'Alzheimer chez les patients diabétiques traités avec des GLP-1, a déclaré un porte-parole de Novo. Une petite étude portant sur l'ancien GLP-1 injectable de la société, le liraglutide , a montré qu'il ralentissait la perte de volume cérébral chez les personnes atteintes d'une forme légère de la maladie d'Alzheimer.

L'EFFET SUR LE CERVEAU N'EST PAS CLAIR

Environ 60 % des patients atteints de démence ont la maladie d'Alzheimer, tandis que les autres souffrent de maladies telles que la démence vasculaire, causée par un blocage de la circulation sanguine dans le cerveau. Nombreux sont ceux qui présentent plus d'un type de démence.

Comme les essais exigeaient que tous les participants aient une maladie d'Alzheimer confirmée, il était difficile de recruter des patients souffrant également de démence vasculaire - fréquente chez les diabétiques - parce que leur état était trop avancé pour être pris en compte, a déclaré le Dr Mary Sano, chercheuse sur la maladie d'Alzheimer au Mont Sinaï et investigatrice des études.

Les scientifiques ont déclaré qu'il n'était pas clair comment les GLP-1 dans les études antérieures réduisaient le risque de démence. Le médicament peut avoir eu un effet direct sur le cerveau ou des améliorations telles que la perte de poids ou la réduction de l'inflammation dans le corps peuvent protéger le cerveau.

Et tous les GLP-1 ne se valent pas. Des études menées sur des souris suggèrent que le liraglutide, vendu sous les noms de Victoza et Saxenda, peut pénétrer dans le cerveau plus facilement que le semaglutide, a déclaré le Dr Heather Ferris, endocrinologue à l'université de Virginie.

Heather Ferris s'attend à des résultats positifs, mais dérisoires, de la part des études de Novo.

Le Dr David Knopman, neurologue à la Mayo Clinic de Rochester (Minnesota), a déclaré que le lien entre la cible GLP-1 dans le cerveau et la pathologie de la maladie d'Alzheimer était "totalement inconnu, ce qui n'est pas un bon signe".

Il existe actuellement deux médicaments approuvés pour ralentir la maladie d'Alzheimer en éliminant l'amyloïde du cerveau: le Kisunla de Lilly et le Leqembi d'Eisai 4523.T et de Biogen BIIB.O . Ils sont administrés sous forme de perfusions ou d'injections et les essais cliniques ont montré qu'ils ralentissaient la progression de la maladie de près de 30 %.

Ils comportent également un risque d'effets secondaires graves et nécessitent des scanners réguliers.

LES RÉSULTATS PEUVENT GUIDER LES FUTURS ESSAIS

Le Dr Howard Fillit, de l'Alzheimer's Drug Discovery Foundation, qui finance la recherche sur la maladie d'Alzheimer, y compris l'étude sur le liraglutide, a déclaré que les essais de Novo pourraient mettre en lumière l'impact des GLP-1 sur les changements liés à l'âge dans le métabolisme du cerveau qui se produisent avant la formation des plaques amyloïdes.

Les études seraient considérées comme des succès incontestables si le Rybelsus ralentissait le déclin cognitif de près de 30 %, a-t-il déclaré.

Si ce n'est pas le cas, les résultats pourraient aider à orienter la conception de futurs essais, y compris des combinaisons potentielles de GLP-1 avec des médicaments existants contre la maladie d'Alzheimer, a déclaré Fillit.

Lilly a déclaré qu'elle continuait à "suivre de près l'évolution de la science afin de mieux comprendre" le rôle des GLP-1 dans la santé du cerveau.

Lilly étudie actuellement si Kisunla peut prévenir la maladie d'Alzheimer avant l'apparition des symptômes. Cet essai devrait se terminer en 2027. Eisai et Biogen mènent une étude similaire sur Leqembi. Eisai a déclaré dans un communiqué que si les essais de Novo montrent un bénéfice clinique significatif, le semaglutide pourrait être complémentaire d'un médicament comme le Leqembi.

UN SUCCÈS QUI POURRAIT FAIRE GRIMPER LES ACTIONS DE NOVO

Si le Rybelsus ralentit le déclin cognitif dans les premiers stades de la maladie d'Alzheimer, il serait plus sûr et plus pratique que les médicaments qui réduisent l'amyloïde, ont déclaré les experts. Cependant, Rybelsus peut être difficile à prendre car il doit être pris à jeun, 30 minutes avant de manger, de boire ou d'utiliser tout autre médicament par voie orale.

Selon les analystes de Wall Street, un succès évident pourrait faire grimper les actions de Novo de 10 %, tandis qu'un échec pourrait les faire chuter de 5 %.

Novo devrait présenter ses résultats le 3 décembre à San Diego, lors de la réunion des essais cliniques sur la maladie d'Alzheimer, bien qu'il soit possible qu'elle annonce certaines données avant cette date.

"Un médicament oral sûr est un élément important en termes de commercialisation. Il y aura un seuil très bas pour un tel médicament", a déclaré M. Knopman.