Les ETF/ETP en Europe atteignent un nouveau record d' encours

(NEWSManagers.com) - Les ETF et ETP en Europe ont enregistré des souscriptions nettes de 17,47 milliards de dollars en juillet, selon les dernières statistiques d' ETFGI. Cela porte la collecte depuis le début de l' année à plus de 50 milliards de dollars, en retrait par rapport aux 62,65 milliards de dollars engrangés sur les sept premiers mois de 2019. Les encours ont augmenté à 1.080 milliards de dollars, un nouveau record, en hausse de 7,7 % sur un mois.

Les ETF et ETP actions ont drainé 9,47 milliards de dollars en juillet, tandis que les ETF et ETP obligataires ont vu entrer 5,26 milliards de dollars. Depuis le début de l' année, la collecte est de respectivement 7,67 milliards de dollars et 25,76 milliards de dollars. Les matières premières restent à la mode, avec une collecte mensuelle de 1,59 milliard de dollars et de 16,75 milliards de dollars sur sept mois.