Les ETF et ETP proches du record de collecte de 2019

(NEWSManagers.com) - Les stratégies d'investissement passives ETF et ETP se rapprochent du record de collecte nette établi en 2019 (571,14Md$). A fin octobre 2020, les souscriptions nettes enregistrées depuis le début de l'année dans ces stratégies s'élevaient à 539,58 milliards de dollars selon le consultant ETFGI. En comparaison, à la même période en 2019, elles atteignaient 399,88 milliards de dollars.

Les ETF et les ETP ont drainé des flux positifs de 52,21 milliards de dollars pour le mois d'octobre 2020 dont 22,59 milliards de dollars pour les produits actions et 21,62 milliards de dollars pour les produits obligataires. Les investisseurs mondiaux ont en outre placé 7,29 milliards de dollars dans les ETF et ETP actifs et 742 millions d'euros dans les ETF et ETP spécialisés sur les matières premières.

ETFGI indique que la collecte des ETF en octobre a été tirée par vingt stratégies qui ont enregistré des souscriptions de 28,83 milliards de dollars dont 3,69 milliards pour le seul Vanguard Total Stock Market ETF. Sur le segment des ETP, l'ETP WisdomTree Physical Gold - GBP Daily Hedged - Acc a attiré 632 millions de dollars à lui seul.

Au total, à fin octobre 2020, le marché des ETF/ETP représentait 6.810 milliards de dollars d'encours.