Les ETF et ETP européens ont collecté 125 Md$ en 2020

(NEWSManagers.com) - Les actifs investis dans les ETF et les ETP (fonds et produits indiciels cotés) en Europe ont atteint 1.280 milliards de dollars d'encours à la fin de 2020, selon les données d'ETFGI, un cabinet de recherche et de conseil indépendant. Leurs encours ont progressé de 24,5 % en un an. En décembre, les ETF et les ETP cotés en Europe ont enregistré une collecte nette de 27,17 milliards de dollars, portant la collecte annuelle à 119,93 milliards de dollars, soit moins que les 125,18 milliards de dollars recueillis en 2019.

Au niveau mondial, les encours de l'industrie mondiale des ETF et des ETP ont augmenté de 25,6 % en 2020, à 7.992 milliards de dollars.