Les ETF et ETP ESG enregistrent leur 67ème mois consécutif de collecte

(NEWSManagers.com) - Les ETF et ETP ESG mondiaux ont enregistré des souscriptions nettes de 9,83 milliards de dollars en septembre, soit le soixante-septième mois consécutif de collecte, selon ETFGI. Cela porte la collecte depuis le début de l' année à 119 milliards de dollars, contre 47 milliards de dollars sur la période correspondante de 2020. Les encours totaux des ETF et ETP ESG ont baissé de 1,3 % à 324 milliards de dollars entre fin août et fin septembre. Mais depuis le début de l' année, les encours sont en hausse de 67,7 %.