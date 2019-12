Les ETF et ETP en Europe approchent les 1.000Md$

(NEWSManagers.com) - Les ETF et les ETP cotés en Europe ont enregistré en novembre des souscriptions nettes de 15,92 milliards de dollars, portant la collecte depuis le début de l' année à 104,81 milliards de dollars, selon les dernières statistiques d' ETFGI, un spécialiste du secteur. Il s' agit du deuxième plus haut niveau de collecte sur onze mois après 2017 où ces produits avaient drainé 108,17 milliards de dollars.

Les actifs investis dans des ETF et ETP européens ont ainsi augmenté de 2,3 % à un nouveau niveau record de 982,14 milliards de dollars, approchant la barre symbolique des 1.000 milliards de dollars...

Les ETF et ETP actions ont levé 12,1 milliards de dollars, portant la collecte depuis le début de l' année à 36,63 milliards de dollars, soit un peu moins que les 37 milliards de la période correspondante de 2018. Les ETF et ETP obligataires ont quant à eux attiré 3,87 milliards de dollars en novembre, soit une collecte sur onze mois de 55,91 milliards de dollars. Ce montant est beaucoup plus important que les 14,43 milliards sur les 11 mois de 2019, signe de l' attrait grandissant pour ces produits.

Enfin, les 20 principaux ETF en termes d' encours ont collectivement attiré 10,80 milliards de dollars, soit les deux tiers de la collecte.