Les ETF ESG atteignent un nouveau record d' encours

(NEWSManagers.com) - Les ETF et ETP répondant à des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) ont atteint un nouveau record d' encours dans le monde fin mai à 82 milliards de dollars, selon les dernières statistiques d' ETFGI. Ces ETF ont drainé 4,33 milliards de dollars en mai, portant la collecte depuis le début de l' année à 28,53 milliards de dollars. C' est bien supérieur aux 7,19 milliards d' euros enregistrés sur la période correspondante de l' an dernier.

Le secteur des ETF et ETP ESG se compose de 341 produits de 82 fournisseurs cotés sur 31 Bourses de 27 pays. L' Europe arrive en tête à la fois en termes d' actifs et de nombre de produits, suivie par les Etats-Unis et l' Asie-Pacifique.