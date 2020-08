Les ETF enregistrent leur troisième plus forte collecte mensuelle en juillet

(NEWSManagers.com) - Les ETF et ETP ont affiché des souscriptions nettes de 79,35 milliards de dollars en juillet à l' échelle mondiale, selon ETFGI. Il s' agit de la troisième plus forte collecte jamais enregistrée. Le record mensuel date de janvier 2018, lorsque le secteur avait drainé 105,59 milliards de dollars.

La collecte a été dominée par les ETF et ETP obligataires, qui ont attiré 34,77 milliards de dollars. Les produits actions ne sont pas en reste, et ont recueilli 24,28 milliards de dollars.

Les statistiques d' ETFGI mettent aussi en évidence le succès des ETF et ETP matières premières, qui ont levé 10,32 milliards de dollars en juillet et 64,17 milliards de dollars depuis le début de l' année. C' est un montant 10 fois plus élevé que celui enregistré sur les 7 premiers mois de 2019 (7,76 milliards de dollars).

Depuis le début de l' année, les ETF et ETP mondiaux affichent une collecte de 373,16 milliards de dollars, soit bien plus que les 270,21 milliards de dollars de la période correspondante de 2019. Les encours ont atteint un nouveau record à 6.660 milliards de dollars fin juillet, soit une hausse de 6 % par rapport à fin juin 2020.