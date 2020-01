Les ETF en Italie atteignent un nouveau record d' encours

(NEWSManagers.com) -

Les ETF cotés en Italie ont atteint un nouveau record d' encours à 81,6 milliards d' euros à fin décembre, montrent les dernières statistiques de l' Osservatorio ETFplus de Borsa Italiana. Cela représente une hausse de plus de 33 % sur un an. En y incluant les ETC et ETN, les encours se montent à 88,3 milliards d' euros.

La collecte sur 2019 a représenté 10,45 milliards d' euros. Avec les ETC et ETN, elle s' établit à 11,45 milliards d' euros.

L' année 2019 a aussi été marquée par l' arrivée de nouveaux acteurs sur ETFplus, le segment de la Bourse de Milan dédié aux ETF, dont Goldman Sachs Asset Management au dernier trimestre. Au total, 217 nouveaux ETF, ETP ou ETN ont été lancés sur la Bourse de Milan l' an passé. A fin 2019, 1.266 instruments étaient cotés en Italie.