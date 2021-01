Les ETF battent de nouveau tous les records de collecte et d'encours en 2020

(NEWSManagers.com) - Les encours de l'industrie mondiale des ETF et des ETP (fonds et produits cotés indiciels) ont augmenté de 25,6 % en 2020, passant de 6.360 milliards de dollars il y a un an à un nouveau palier de 7.992 milliards de dollars à fin décembre 2020. L'ensemble de ces produits a collecté 92,30 milliards de dollars en décembre, portant la collecte nette cumulée depuis le début de l'année à un niveau record de 762,87 milliards de dollars, un niveau supérieur aux 568,98 milliards de dollars enregistrés en 2019 et au record de 653,26 milliards de dollars établi en 2017, selon les derniers chiffres relevés par le cabinet ETFGI.

Les ETF seuls affichent un encours de 7.736 milliards de dollars dans le monde à la fin 2020 contre 6.194 milliards un an plus tôt.

Les ETF/ETP sur actions cotés en bourse ont recueilli 365,67 milliards de dollars d'argent frais en 2020, soit plus que les 282,78 milliards de dollars d'entrées nettes de 2019. Les ETF/ETP sur le fixed income ont collecté 230,27 milliards de dollars l'an dernier, soit un peu plus que les 227,66 milliards de dollars de collecte nette en 2019. Les ETF/ETP sur les matières premières ont enregistré 61,25 milliards de dollars de collecte, soit nettement plus que les 18,64 milliards de l'année précédente.

ETFGi note l'entrée fracassante de deux produits de la société de gestion ARK parmi les leaders de la collecte en décembre 2020. Si Vanguard et iShares sont ainsi en tête avec leur produit respectif Vanguard Total Stock Market ETF (5,3 milliards de collecté en décembre et 32 milliards sur l'année), et iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (3,5 milliards sur décembre mais en décollecte de 553 millions sur l'année), ils sont suivis par ARK Innovation ETF et ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF. Ces deux produits ont collecté plus de 3 milliards de dollars en un mois chacun et respectivement 10 et 6 milliards sur l'année.