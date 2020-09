Les ETF actifs et smart beta vont croître dans les allocations d'investisseurs

(NEWSManagers.com) -

Les investisseurs placeront 40 % de leurs allocations en ETF dans des ETF actifs ou smart beta d'ici à 2023, selon la deuxième enquête mondiale annuelle sur les ETF de J.P. Morgan Asset Management*. Et ce, alors qu' à l' heure actuelle, cette proportion n' est que d' un tiers et qu' elle était de 20 % il y a trois ans. La part des ETF actifs serait de 21 % et celle des ETF smart beta de 18 % dans trois ans.

Les sondés basés aux États-Unis s'attendent à une montée en puissance des ETF actifs jusqu'à 45 % des allocations ETF d' ici 2023. En Europe, Moyen-Orient et Afrique, cette part se limiterait à 36 %.

Les ETF ESG et thématiques seront des facteurs clés de croissance du marché. À l'échelle mondiale, 59 % des répondants anticipent une forte croissance des ETF ESG à horizon 2023, tandis que 42 % pensent que les ETF thématiques connaîtront une croissance aussi forte sur la même période. La tendance est plus prononcée dans les régions Europe et Moyen-Orient, où 72 % prédisent une forte croissance des ETF ESG et 52 % des ETF thématiques.

" Une variété de facteurs stimule l' intérêt des clients : la préoccupation montante du changement climatique, la perception que la prise en compte des critères ESG peut améliorer la gestion des risques et les rendements ajustés des risques, ainsi qu'une préférence marquée chez les jeunes investisseurs pour ce type d' approche. L'intérêt pour les critères ESG peut également alimenter la croissance future des ETF actifs, ces structures étant bien adaptées à de telles stratégies d'investissement " , observe JPMorgan.

A noter également que plus les investisseurs gèrent d' actifs, plus ils attendent une forte croissance des ETF ESG sur les trois prochaines années. Ainsi, ceux qui détiennent plus de 20 milliards d' euros d' actifs sont 72 % à entrevoir une hausse des ETF ESG, contre 46 % pour ceux ayant moins de 1 milliard.

Enfin, interrogés sur les fournisseurs d' ETF qu' ils choisiraient pour tel ou tel type d' ETF, les investisseurs plébiscitent BlackRock et Vanguard. Le premier gestionnaire d' actifs au monde est toujours cité en premier, quelle que soit la catégorie d' ETF concernée. Il est choisi à 66 % et 57 % pour les ETF actions et obligataires. La compétition semble plus ouverte pour les ETF ESG, thématiques et smart beta.

* L' enquête mondiale 2020 sur les ETF a été effectuée en avril 2020, avec la participation de 320 investisseurs aux États-Unis, dans la région EMOA, en Asie-Pacifique et en Amérique latine. Les participants étaient des investisseurs professionnels des institutions financières de tailles diverses et des utilisateurs réguliers d'ETF actifs et smart beta. L'étude a été commandée par J.P. Morgan Asset Management et réalisée par CoreData Research.