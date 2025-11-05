Les États-Unis vont réduire de 10 % le trafic aérien dans 40 aéroports en raison de la fermeture du gouvernement

La FAA pourrait prendre d'autres mesures si les problèmes de trafic aérien persistent

La fermeture du gouvernement entraîne des pénuries de personnel, des retards de vols et des temps d'attente plus longs aux contrôles de sécurité

Les compagnies aériennes mettent en garde contre les risques de sécurité, les actions baissent de 1 % dans les échanges prolongés

Le secrétaire américain aux transports, Sean Duffy, a confirmé mercredi qu'il ordonnerait une réduction de 10 % du trafic aérien programmé dans 40 grands aéroports à partir de vendredi, à moins qu'un accord ne soit trouvé pour mettre fin à la fermeture du gouvernement fédéral.

Le shutdown, qui en est à son 36e jour, a contraint 13 000 contrôleurs aériens et 50 000 agents de l'administration de la sécurité des transports à travailler sans salaire. Cette situation a aggravé les pénuries de personnel, provoqué de nombreux retards de vols et allongé les files d'attente aux contrôles de sécurité dans les aéroports.

"Nous nous sommes demandé ce qu'était notre travail", a déclaré Sean Duffy aux journalistes, en expliquant les raisons de sa décision.

L'agence Reuters avait déjà fait état de ce projet.

Cette mesure vise à alléger la pression exercée sur les contrôleurs aériens. L'administration fédérale américaine de l'aviation a également prévenu qu'elle pourrait ajouter d'autres restrictions de vol après vendredi si d'autres problèmes de trafic aérien apparaissaient.

Mardi, Sean Duffy avait prévenu que si la fermeture du gouvernement fédéral se poursuivait une semaine de plus, cela pourrait conduire à un "chaos massif" et l'obliger à fermer une partie de l'espace aérien national au trafic aérien, une mesure drastique qui pourrait bouleverser l'aviation américaine.

Les compagnies aériennes ont demandé à plusieurs reprises qu'il soit mis fin à la fermeture, en invoquant les risques pour la sécurité aérienne.

Les actions des principales compagnies aériennes, notamment United Airlines UAL.O et American Airlines AAL.O , ont baissé d'environ 1 % dans les échanges prolongés.

Un groupe de l'industrie du transport aérien a estimé que plus de 3,2 millions de passagers ont été affectés par des retards ou des annulations de vols en raison de l'augmentation des absences des contrôleurs aériens depuis le début de la fermeture, le 1er octobre. Les compagnies aériennes ont fait part aux législateurs de leurs inquiétudes quant à l'impact de la fermeture sur leurs activités.

Les compagnies aériennes ont déclaré que la fermeture n'avait pas eu d'impact significatif sur leur activité, mais elles ont averti que les réservations pourraient chuter si la situation se prolongeait. Plus de 2 100 vols ont été retardés mercredi.

Mardi, Bryan Bedford, administrateur de la FAA, a déclaré que 20 à 40 % des contrôleurs des 30 plus grands aéroports de l'agence ne se présentaient pas au travail.

Le gouvernement fédéral est en grande partie fermé, les républicains et les démocrates étant bloqués dans une impasse au Congrès au sujet d'un projet de loi de financement. Les démocrates ont insisté sur le fait qu'ils n'approuveraient pas un plan qui ne prolongerait pas les subventions à l'assurance maladie, tandis que les républicains ont rejeté cette idée.