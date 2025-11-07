Les États-Unis vont rationaliser l'acquisition d'armes par le Pentagone dans un contexte de menaces mondiales

Le Pentagone vise à accélérer le processus d'acquisition d'armes

Des responsables de l'acquisition de portefeuilles superviseront les principaux programmes d'armement

Les produits commerciaux seront l'approche d'acquisition par défaut

Le secrétaire américain à la défense, Pete Hegseth, a dévoilé vendredi des changements radicaux dans la manière dont le Pentagone achète des armes, permettant à l'armée d'acquérir plus rapidement des technologies dans un contexte de menaces mondiales croissantes.

M. Hegseth s'est adressé à des dirigeants de l'industrie, à des commandants militaires et à des responsables du National War College, où il a détaillé la transformation du système d'acquisition de la défense conformément à un décret signé par le président Donald Trump en avril.

Les réformes ciblent ce que les responsables du Pentagone qualifient de "lenteur inacceptable" en matière d'approvisionnement, qu'ils attribuent à une responsabilité fragmentée et à des incitations mal alignées qui ont entravé la capacité de l'armée à mettre en œuvre rapidement de nouvelles technologies.

Des entreprises de défense établies telles que RTX RTX.N et L3Harris Technologies LHX.N étaient présentes lors de l'allocution, tandis que des entreprises de défense plus récentes telles que Govini, une entreprise de technologie de défense, le fabricant de drones maritimes Saronic et l'entreprise de guerre électronique Epirus étaient également présentes.

La restructuration crée des responsables de l'acquisition de portefeuilles qui auront une autorité directe sur les principaux programmes d'armement, afin d'éliminer la bureaucratie. La chaîne d'acquisition passera directement des gestionnaires de programmes à ces responsables de portefeuille, puis aux responsables des acquisitions des branches des services militaires, sans aucun niveau d'approbation intermédiaire.

Les réformes exigent qu'il y ait au moins deux sources qualifiées pour le contenu critique du programme jusqu'à la production initiale.

Il s'agit de la dernière d'une série de réformes . Au début de l'année, le Pentagone a modifié son mode d'achat de logiciels .

M. Hegseth s'est adressé à l'auditoire: "Pour ceux qui nous accompagnent, il s'agira d'une formidable opportunité de croissance et vous en bénéficierez. Pour les entreprises qui ne sont pas prêtes à prendre des risques pour travailler avec l'armée, nous devrons peut-être vous souhaiter bonne chance dans vos projets futurs, qui se dérouleront probablement en dehors du Pentagone."

Les produits commerciaux deviendront l'approche d'acquisition par défaut, ce qui permettra de rationaliser le processus d'appel d'offres, selon le mémo. Les changements prévoient également des incitations contractuelles indexées sur le temps, qui récompensent les livraisons anticipées et pénalisent les retards de manière proportionnelle.

Le sous-secrétaire à la défense chargé des acquisitions et du soutien, le principal acheteur d'armes du Pentagone, présidera des réunions mensuelles sur l'accélération des acquisitions afin de suivre la mise en œuvre, de supprimer les obstacles et de contrôler la concurrence de la base industrielle de défense.