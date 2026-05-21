Les États-Unis vont investir dans des entreprises spécialisées dans l'informatique quantique en échange de participations

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Le gouvernement américain prend des participations dans certaines entreprises spécialisées dans l'informatique quantique

* IBM recevra 1 milliard de dollars, GlobalFoundries 375 millions de dollars

* IBM lance une société de puces quantiques baptisée Anderon

(Mise à jour des sources au paragraphe 1, ajout de détails aux paragraphes 8 à 12)

L'administration Trump accorde des subventions à une poignée d'entreprises, dont IBM IBM.N , spécialisées dans l'informatique quantique, en échange de participations dans certaines d'entre elles.

Ces investissements renforcent la volonté de l'administration Trump de prendre des participations dans des entreprises jugées essentielles à la chaîne d'approvisionnement nationale, ainsi que de contrer la domination de la Chine dans certains secteurs, notamment la fabrication de puces.

Le gouvernement a déjà pris des participations importantes dans des entreprises telles qu'Intel et MP Materials MP.N , une société d'extraction de terres rares.

IBM recevra 1 milliard de dollars, tandis que GlobalFoundries GFS.O devrait recevoir 375 millions de dollars, ont annoncéjeudiles deux entreprises dans des communiqués distincts.

D'autres,notamment D-Wave Quantum QBTS.N , Rigetti Computing RGTI.O et Infleqtion INFQ.N , recevront chacune environ 100 millions de dollars en échange d'une participation du gouvernement américain dans leur capital.

Les actions des entreprises concernées par cet accord ont progressé de 7 % à 25 % lors des échanges avant l'ouverture des marchés.

L'administration Trump accorde un total de 2 milliards de dollars de subventions à neuf entreprises spécialisées dans l'informatique quantique, a rapporté le Wall Street Journal plus tôt dans la journée.

Les ordinateurs quantiques sont conçus pour traiter l'information à une vitesse exponentiellement supérieure à celle des supercalculateurs traditionnels, bien que cette technologie se heurte encore à des obstacles techniques majeurs, notamment des taux d'erreur élevés qui limitent leurs performances pratiques.

GlobalFoundries a lancé une nouvelle activité baptisée Quantum Technology Solutions, axée sur la production à grande échelle de matériel de calcul quantique, tandis que le gouvernement américain a accepté de prendre une participation d'environ 1 % dans la société.

IBM a annoncé le lancement d'une société baptisée Anderon à New Albany, dans l'État de New York, qui deviendrait la première usine américaine dédiée à la fabrication de puces quantiques.

Soutenue par 1 milliard de dollars d'incitations au titre du CHIPS Act accordées par le département du Commerce et par une contribution en espèces de 1 milliard de dollars d'IBM, Anderon fonctionnera comme une fonderie de plaquettes quantiques de 300 millimètres.

IBM apportera également à Anderon sa propriété intellectuelle, ses actifs et sa main-d'œuvre, et attirera de nouveaux investisseurs à mesure que la nouvelle société se développera.

“Ces investissements stratégiques dans la technologie quantique renforceront notre industrie nationale, créant des milliers d’emplois américains bien rémunérés tout en faisant progresser les capacités quantiques des États-Unis”, a déclaré le secrétaire au Commerce Howard Lutnick.